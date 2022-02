Le TIRELOU dévoile ses cadeaux !

Vous l'avez aimé ? Il est de retour pour les vacances d'hiver, du 21 février au 6 mars.

France bleu vous invite à jouer toute la journée sur notre antenne afin de remporter des Pass famille.

Des cadeaux variés de la zone de réalité virtuelle de Saleilles à la forteresse de Salses, en passant par les cinémas, le jardin exotique de Ponteilla ou encore le parc animalier de Casteil.

Les règles sont simples, il suffit de stopper le boulier et de découvrir le cadeau qui se cache derrière votre boule. Pour au total 7 tirages du lundi au vendredi et 4 les samedi et dimanche.

Alors n'hésitez pas ! Au top départ, appelez le standard de France Bleu au 04.68.35.50.00 et tentez votre chance.

Voici les boules et leur contenu :

Du 21 au 27 février :

1 Un PASS famille (4 personnes) aux caves Byrrh à Thuir

2 PASS 4 personnes pour VR side à Game Side Saleilles

4 Un PASS famille (4 personnes)au mini golf de Canet sud

6 Un PASS famille (4 personnes) pour la visite du jardin exotique de Ponteilla.

7 PASS 4 personnes Forfaits ski + ANGLEO + Lou bac Mountain aux Angles 8 Un panier garni à retirer au « Cochon en fête dimanche à Ille/T (50 €) 7 Un PASS famille (4 personnes) pour le parc animalier de Casteil en Conflent.

8 PASS famille ONIRIA le nouvel aquarium de Canet en Roussillon

13 PASS famille (4 personnes) cinéma MEGA CGR de Rivesaltes

14 Un PASS famille (4 personnes) sur le site des « orgues d’Ille » à Ille/Têt.

15 PASS 4 pers. réserve africaine de Sigean

18 Un PASS famille (4 personnes) pour la visite du jardin exotique de Ponteilla.

20 Un panier garni à retirer au « Cochon en fête dimanche à Ille/T (50 €)

22 Un PASS famille (4 personnes) pour la forteresse de Salses à Salses le Château

30 PASS famille (4 personnes) cinéma Castillet et MEGA Castillet

33 Un PASS famille (4 personnes) pour le musée préhistorique de Tautavel

39 PASS famille (4 personnes) cinéma CLAP CINE de Leucate-Barcarès ou Canet en Roussillon

40 PASS famille ONIRIA le nouvel aquarium de Canet en Roussillon

43 PASS famille 4 personnnes Vallée des tortues à Sorède

44 Un panier garni à retirer au « Cochon en fête dimanche à Ille/T (50 €)

45 Un PASS famille (4 personnes)au mini golf de Canet sud

46 Un panier garni à la foire de Coustouges dimanche (50€)

48 Un PASS famille (4 personnes) aux caves Byrrh à Thuir

51 PASS famille (4 personnes) cinéma MEGA CGR de Rivesaltes

52 PASS 4 personnes pour VR side à Game Side Saleilles

53 PASS famille ferme découverte de Saint André

54 PASS 4 pers. réserve africaine de Sigean

55 Un panier garni à la foire de Coustouges dimanche (50€)

56 Un PASS famille (4 personnes)au mini golf de Canet sud

58 PASS famille 4 personnnes Vallée des tortues à Sorède

59 PASS famille ONIRIA le nouvel aquarium de Canet en Roussillon

61 Un panier garni à la foire de Coustouges dimanche (50€)

62 Un PASS famille (4 personnes) pour le parc animalier de Casteil en Conflent.

63 PASS famille (4 personnes) cinéma Castillet et MEGA Castillet

64 PASS 4 personnes Forfaits ski + ANGLEO + Lou bac Mountain aux Angles

65 Un PASS famille (4 personnes) sur le site des « orgues d’Ille » à Ille/Têt.

67 Un panier garni à retirer au « Cochon en fête dimanche à Ille/T (50 €)

72 PASS famille ferme découverte de Saint André

74 Un PASS famille (4 personnes)au mini golf de Canet sud

76 PASS famille (4 personnes) cinéma MEGA CGR de Rivesaltes

77 Un PASS famille (4 personnes) pour la visite du jardin exotique de Ponteilla.

80 PASS 4 personnes pour VR side à Game Side Saleilles

81 Un panier garni à la foire de Coustouges dimanche (50€)

82 Un PASS famille (4 personnes) pour la forteresse de Salses à Salses le Château

83 Un panier garni à la foire de Coustouges dimanche (50€)

86 Un panier garni à retirer au « Cochon en fête dimanche à Ille/T (50 €)

88 Un PASS famille (4 personnes) pour le musée préhistorique de Tautavel

Du 28 au 6 mars :

1 PASS 4 pers. réserve africaine de Sigean

2 PASS famille ferme découverte de Saint André

4 PASS famille 4 personnnes Vallée des tortues à Sorède

6 Un PASS famille (4 personnes) pour le musée préhistorique de Tautavel

7 PASS famille (4 personnes) cinéma CLAP CINE de Leucate-Barcarès ou Canet

8 PASS famille (4 personnes) cinéma MEGA CGR de Rivesaltes

7 Un PASS famille (4 personnes) pour la forteresse de Salses à Salses le Château

8 PASS famille (4 personnes) cinéma Castillet et MEGA Castillet

13 PASS 4 personnes pour VR side à Game Side Saleilles

14 Un PASS famille (4 personnes) sur le site des « orgues d’Ille » à Ille/Têt.

15 PASS famille (4 personnes) cinéma CLAP CINE de Leucate-Barcarès ou Canet

18 PASS 4 personnes Forfaits ski + ANGLEO + Lou bac Mountain aux Angles

20 PASS famille (4 personnes) cinéma CLAP CINE de Leucate-Barcarès ou Canet

22 Un PASS famille (4 personnes) pour le parc animalier de Casteil en Conflent.

30 PASS famille (4 personnes) cinéma CLAP CINE de Leucate-Barcarès ou Canet

33 PASS famille ONIRIA le nouvel aquarium de Canet en Roussillon

39 PASS famille (4 personnes) cinéma CLAP CINE de Leucate-Barcarès ou Canet

40 PASS famille 4 personnnes Vallée des tortues à Sorède

43 PASS famille (4 personnes) cinéma MEGA CGR de Rivesaltes

44 PASS famille (4 personnes) cinéma Castillet et MEGA Castillet

45 PASS 4 personnes Forfaits ski + ANGLEO + Lou bac Mountain aux Angles

46 PASS famille (4 personnes) cinéma CLAP CINE de Leucate-Barcarès ou Canet

48 Un PASS famille (4 personnes) sur le site des « orgues d’Ille » à Ille/Têt.

51 PASS famille (4 personnes) cinéma CLAP CINE de Leucate-Barcarès ou Canet

52 Un PASS famille (4 personnes) aux caves Byrrh à Thuir

53 Un PASS famille (4 personnes) pour la visite du jardin exotique de Ponteilla.

54 Un PASS famille (4 personnes) pour le musée préhistorique de Tautavel

55 PASS famille (4 personnes) cinéma MEGA CGR de Rivesaltes

56 PASS 4 pers. réserve africaine de Sigean

58 PASS famille ferme découverte de Saint André

59 PASS 4 personnes pour VR side à Game Side Saleilles

61 PASS famille (4 personnes) cinéma CLAP CINE de Leucate-Barcarès ou Canet

62 PASS famille ONIRIA le nouvel aquarium de Canet en Roussillon

63 PASS famille (4 personnes) cinéma MEGA CGR de Rivesaltes

64 Un PASS famille (4 personnes) aux caves Byrrh à Thuir

65 Un PASS famille (4 personnes) pour le parc animalier de Casteil en Conflent.

67 PASS famille (4 personnes) cinéma Castillet et MEGA Castillet

72 PASS 4 personnes Forfaits ski + ANGLEO + Lou bac Mountain aux Angles

74 Un PASS famille (4 personnes) pour la visite du jardin exotique de Ponteilla.

76 Un PASS famille (4 personnes)au mini golf de Canet sud

77 Un PASS famille (4 personnes) pour le musée préhistorique de Tautavel

80 Un PASS famille (4 personnes) aux caves Byrrh à Thuir

81 PASS famille ferme découverte de Saint André

82 PASS famille 4 personnnes Vallée des tortues à Sorède

83 PASS 4 pers. réserve africaine de Sigean

86 Un PASS famille (4 personnes) sur le site des « orgues d’Ille » à Ille/Têt.

88 Un PASS famille (4 personnes) pour le parc animalier de Casteil en Conflent.