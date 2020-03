le Journal des sorties Bilingue du 27 mars 2020

Bon dia bona gent

C’est le début de la primavera, la nature se réveille, els arbres bourgeonnent i els ocells canten ! Comme chaque année le muséum national d’histoire naturelle et la ligue de protection des oiseaux lancent una gran operació de comptage des oiseaux, baptisée en raison des circonstances « confinés mais aux aguets ».

Aquesta experiència de science collaborative sert à évaluer les populations d’ocells, leur nombre mais aussi la diversité des espèces observades. Il suffit de deu minuts d’observation cada dia pour aider à réaliser ce comptage. L’occasion de sensibiliser adults com infants aux oiseaux qui nous entourent !

Plus d’informations au www.oiseauxdesjardins.fr

Vous pourriez tomber sur une magnifique mésange bleue. © Getty - Scott Cole / EyeEm

Si us agrada les devinettes, les belles illustrations i sobretot faire fonctionner la vostra imaginació, penchez-vous sur le Dixit ! Un joc de société qui a déjà rencontré un succès international. Il se compose de cartes magnifiquement illustrées que vous devrez faire deviner à l’aide d’un sol mot, une phrase ou tout autre son.

Le Dixit c’est un moment de détente i de diversió de 3 à 8 joueurs à partir de deu anys.

Per acabar vous pouvez retrouver des cours à distance avec France Télévision. Professors de l’éducation nationale se relaient i proposen classes de la primaire jusqu’au lycée.

És lúdic, accessible à n’importe quel moment et c’est une aide non négligeable per l’ensenyament a distancia dels petits i dels més grans.

Rendez-vous sur le site de France Tv replay.

Fins aviat !