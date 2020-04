Le kit "Solidair'Breizh" facilite l'entraide pour les centres sociaux bretons

Plus que jamais, les centres sociaux de Bretagne et leurs employé.e.s sont en première ligne pour répondre aux attentes et aux besoins de leurs concitoyens. Entre ceux qui, en cette période de confinement, ont plus de temps et souhaitent le mettre à profit pour aider leurs voisins, et les autres qui sont coincés chez eux, ou qui recherchent tout simplement un peu d'écoute, la Fédération des Centres Sociaux de Bretagne a fait le choix de centraliser ces demandes.

Deux plateformes existent : l'une téléphonique, au 09.90.79.06.63, et l'autre sur Internet, https://centres-sociaux-bretagne.fr/solidairbreizh/kit

L'aide qui est demandée peut être diverse, il peut s'agir de faire un plein de courses pour une personne confinée, ou d'offrir un moment de partage et d'écoute, d'échange sur la situation par téléphone, de garde d'enfants. L'idée est de regrouper toutes ces initiatives via les centres sociaux, qui restent des interlocuteurs fiables et privilégiés pendant cette période.

L'initiative concerne déjà une trentaine de centres sociaux partout dans la Région, de Rennes à Saint Brieuc, de Plouzané à Lorient.