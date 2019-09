Le Marché du Mieux Vivre à Lestrem le dimanche 13 octobre

Le Marché du Mieux Vivre :

Avec plus de 40 exposants, sur le thème des produits bio, du commerce équitable, de la protection de l’environnement, de la solidarité, le marché du mieux vivre c’est le rendez-vous du mieux consommer pour minimiser les impacts sur l’environnement, pour respecter les équilibres naturels.

C’est la 30ème édition et l’entrée est toujours gratuite.

Le marché du mieux vivre est aussi devenu au fil des ans, le rendez-vous de la biodiversité. Il est en pleine actualité quand on sait le rôle important que jouent l’alimentation et l’agriculture dans le réchauffement climatique !

C’est pour Lestrem Nature, un temps fort pour informer et sensibiliser le public à la protection de l’environnement à s’engager pour sauvegarder la biodiversité. Les problèmes de biodiversité ce n’est pas ailleurs, c’est aussi chez nous !



Le thème de cette année : « les abeilles sauvages pollinisatrices oubliées des champs et des jardins».

Quand on parle des abeilles, on pense tout de suite au miel, aux ruches mais on oublie que l’abeille domestique n’est qu’une abeille parmi près de 1000 en France.