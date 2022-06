Le miel d'acacia plébiscité pour sa texture et sa saveur douce et délicate

Limpide et de couleur jaune pâle, le miel d'acacia se distingue par ses arômes, sa saveur et sa texture liquide, facile à utiliser. Il est très apprécié des enfants pour son goût, sans amertume ni acidité. En cuisine, il peut accompagner les plats sucrés et salés.

Son goût doux et sans acidité, son odeur aux senteurs vanillées, sa couleur jaune pâle, sa texture liquide parfaite pour la pâtisserie font du miel d'acacia le miel le plus consommé par les français. Outre son goût, ses bienfaits sur la santé sont reconnus : antiseptique, antalgique, anti-inflammatoire notamment. Il renforce le système immunitaire et a des effets bénéfiques sur la peau.

La production du miel d'acacia est malheureusement très dépendante des conditions climatiques. Les fleurs d'acacia sont très fragiles et gèlent facilement, craignent le vent et la pluie. En Haute-Loire, la dernière récolte de miel d'acacia date de 4 ans. Autant dire que Julien Vignancour et Guillaume Bayssat, de ApiAuvergne, étaient heureux de nous accueillir en cette fin de printemps pour nous faire partager leur passion et leur amour des abeilles, et nous convier à leur première récolte de miel d'acacia 2022.

Nos guides pour tout savoir sur les abeilles et l'apiculture : Guillaume Bayssat et Julien Vignancour de ApiAuvergne © Radio France - Pascal Gourvat

Sans abeille, pas de miel

Même si c'est l'apiculteur qui récolte le miel, rien ne serait possible sans le travail réalisé en amont par la colonie d'abeilles regroupées au cœur de la ruche. Reine, ouvrières et faux-bourdons : chacun a son rôle et ses tâches à assumer.

Il n'y a qu'une seule reine par ruche. La reine est issue d'une larve, choisie par les abeilles, et nourrie uniquement avec de la gelée royale. Elle ne sort de la ruche qu'une seule fois dans sa vie pour se faire féconder en plein vol par un faux-bourdon. Avec son abdomen beaucoup plus long qui est rempli d'œufs, elle passe toute sa vie à pondre (jusqu'à 2000 œufs par jour au printemps). Elle peut vivre entre 2 et 4 ans.

Les ouvrières sont toutes dévouées à leur reine. Issues d'œufs fécondés, elles deviendront larves, puis nymphes avant d'éclore en abeille au bout de 21 jours. Les abeilles s'acquitteront alors de taches différentes selon la période de leur vie : nettoyer les alvéoles, nourrir la reine, emmagasiner le miel, cirer et fabriquer les cadres, empêcher les intrusions et butiner. La durée de vie d'une abeille varie en fonction de la saison : l'hiver plusieurs mois car elle reste dans la ruche pour "réchauffer" la reine en battant des ailes, l'été seulement une vingtaine de jours car elle va aller butiner jusqu'à 3 km de sa ruche du matin au soir pour rentrer du nectar et se tuer à la tâche.

Les faux-bourdons, issus d'œufs non fécondés, sont uniquement destinés à s'accoupler avec la reine. Ils ne fabriquent pas de miel, et sont dépourvus de dard. L'hiver, ils sont généralement expulser de la ruche par les autres abeilles, les ressources étant insuffisantes pour les nourrir. Ils sont alors voués à une mort certaine.

L'apiculteur ne prélève qu'une partie du miel des abeilles

Certains pourraient penser que les apiculteurs "volent" le miel aux abeilles. Ce n 'est pas tout à fait exact. La ruche est divisée en deux parties. La partie basse, qui contient le "corps" de la ruche où la reine pond ses œufs et où les larves se développent. La partie haute, ajoutée par l'apiculteur, va permettre aux abeilles de stocker l'excédent de miel. Les cadres contenus dans cette partie sont appelés cadres de hausse. Pour éviter que la reine vienne pondre dans cette partie de la ruche, l'apiculteur pose une grille à reine, qui ne laisse passer que les ouvrières, interdisant l'accès à la reine. L'apiculteur ne touchera donc jamais au miel stocké dans la partie basse de la ruche. Ce miel étant indispensable à la survie de la colonie, notamment pendant la période hivernale.

Un des cadres contenus dans la ruche © Radio France - Pascal Gourvat

La récolte du miel

Une fois les cadres de hausse remplis de miel, l'apiculteur les retire de la ruche. Va commencer alors un processus précis qui comportera plusieurs étapes avant la mise en pot du miel :

la désoperculation : la couche de cire qui ferme les alvéoles doit être enlevée, soit manuellement à l'aide d'un couteau ou une herse à désoperculer, soit mécaniquement avec une machine à désoperculer, qui rend le travail plus rapide

l'extraction du miel : on utilise un extracteur (un genre de centrifugeuse) dans lequel on place les cadres verticalement. Une fois en marche, la vitesse et la force centrifuge vont décoller le miel et le projeter sur les parois de la cuve de l'appareil

Une fois tous les cadres vidés de leur miel, celui-ci est filtré à travers plusieurs bacs, afin de retirer toutes les impuretés, notamment de la cire. En fin de chaine, on obtient un miel déjà très propre.

Il va être ensuite être stocké dans des fûts, afin de le laisser reposer, de quelques jours à quelques semaines à une température d'environ 20° C. Après une dernière filtration, le miel pourra être mis en pot et commercialisé.

Miel et fleurs d'acacia © Getty - Olena Rudo

Qu'est-ce qui fait un bon miel ?

Vous devez vérifier la composition du miel : en effet certaines abeilles sont nourries avec du glucose, certains additifs peuvent être ajoutés. Or le miel est le fruit du butinage des abeilles qui collectent le nectar des fleurs. Ce ne peut-être qu'un produit 100% naturel, sans aucun additif. Plus de 80% du miel vendu en France est importé, notamment de Chine. Le miel doit être produit en France. A défaut choisissez un miel de l'Union Européenne. L'origine du miel doit obligatoirement être mentionné sur le pot de miel. Faites confiance aux labels : IGP, AOC, AOP. Ainsi, vous achèterez un miel répondant à des exigences élevées, vous garantissant son origine et sa qualité. Le label bio est aussi gage d'un miel de qualité. Choisissez les circuits courts et privilégiez les apiculteurs de votre région. La mention "récolté et mis en pot par l'apiculteur" signifie que l'apiculteur met lui même en pot son miel.

Comment éviter le miel de contrefaçon ?

La consommation de miel en France est au minimum deux fois supérieure à la production nationale. Ce déficit de production est principalement comblé par du miel provenant de Chine. C'est le plus souvent un miel édulcoré, c'est à dire du miel mélangé avec du glucose, du sirop, de l'eau ou de la gélatine. Une autre pratique consiste à mélanger les miels de plusieurs pays. Ils portent couramment la mention "mélange de miels originaires de l’UE et hors UE".

Une astuce pour reconnaitre le "vrai" miel : Versez une cuillère à café de miel dans un verre d'eau. Ne mélangez pas ! Regardez comment réagit le miel : s'il tombe au fond du verre sans se diluer, c'est un "vrai" miel. Une autre astuce : Posez une feuille d'essuie-tout sur la table, puis déposez une peu de miel dessus, et attendez quelques instants : s'il s'agit d'un miel de contrefaçon, il sera rapidement absorbé par le papier. Le "vrai" miel restera en surface.

Petit lexique de l'apiculteur débutant :

Gelée royale : secrétée par les abeilles ouvrières pour nourrir les larves et la reine. Riche en substances minérales et en oligoéléments.

Hausse : partie haute de la ruche, ajoutée par l'apiculteur, afin de permettre aux abeilles d'y déposer les excédents de récolte.

Cadre de hausse : cadres présents dans la partie haute (hausse) de la ruche.

Grille à reine : disposée par l'apiculteur entre le bas de la ruche et la hausse, elle empêche la reine de monter pondre dans la hausse.

Operculer : action des abeilles qui recouvrent de cire les alvéoles remplies de miel.

Si vous souhaitez découvrir l'apiculture, ou parrainer une ruche, vous pouvez contacter Julien Vignancour chez ApiAuvergne. La location et l'installation de ruches en entreprises est également une de leurs spécialités.