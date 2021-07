Le pois chiche sous toutes ses formes

Chiche ou pois chiche ?

On l'aime en purée, on le mange d'ailleurs régulièrement à l'apéro accompagné de gressins, on le retrouve dans de nombreux plat méditerranéens, on lui consacre même des fêtes dans le Gard et dans le Var. Le pois chiche est notre produit star sur France Bleu.

Cicéron tiendrait son nom du mot "Cicero" qu'on pourrait traduire par « pois chiche, verrue », on dit qu'un de ses ancêtres aurait eu le bout du nez en forme de pois chiche ou qu 'il aurait été marchand de pois chiches. Ce n'est pas très appétissant mais je vais réussir à vous donner l'eau à la bouche avec notre produit du jour.

Chroniques Méditerranéennes EPIDOSE 2-1 LE POIS CHICHE Copier

Il y une recette qu'on consomme beaucoup chez nous mais qui serait originaire de l'Empire Ottoman, enfin, nous n'en sommes pas tout à fait sur. Je vous donne la recette du véritable Houmous juste en dessous. D'ailleurs, vous devez savoir que son appropriation est au cœur des revendications. La naissance du houmous n'a pas de pays précis mais on sait la forme qu'on lui connait aujourd'hui serait apparu dans l'Empire Ottoman durant le 15 e siècle.

Chroniques méditerranéennes EPISODE 2-2 LE POIS CHICHE Copier

Maintenant, vous savez comment cuisiner le pois chiche tout en voyageant autour de la mer Méditerranée, alors régalez-vous !