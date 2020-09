Le port du masque est-il vraiment un obstacle dans les rapports humains ?

Christine Deiss sophrologue à Tours vous invite à poser un autre regard sur le port du masque. Et vous qu'est ce que ça vous inspire ?

Aujourd’hui je vais partager avec vous mon regard sur le port du masque qui s’est généralisé.

Maintenant que nous avons la moitié du visage caché, on peut se demander si nos rapports aux autres ne vont pas être altérés

Pour ma part, alors que les muscles du visage et les émotions sont en partie cachés, je trouve que cela nous force à porter notre regard davantage sur l’autre, à mettre nos yeux dans ses yeux, à rentrer davantage en communication.

Pour illustrer mon propos, je vous propose de vous prêter à petit jeu : je vais mettre mon masque et puis je vous propose d’essayer de deviner en me regardant dans les yeux, les émotions que je cherche à faire passer….

Je pense que vous avez pu voir la tristesse et après la joie ?

Peut-être que le masque, plutôt que de nous distancier, nous amènerait à nous rapprocher ? Vous, qu’est-ce que vous en pensez ? Qu’est-ce que ça vous inspire ?