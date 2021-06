Déconfinement: Le public enfin de retour à la piscine municipale de l'Isle sur la Sorgue

Ce mercredi 9 juin, les piscines municipales peuvent accueillir de nouveau les nageurs. A L'Isle sur la Sorgue public et personnels se réjouissent de cette reprise malgré le protocole sanitaire strict et les jauges réduites.

Alain Tieraggi, chef de bassin, et Gérard Gaillard, adjoint au maire de L'Isle sur la Sorgue délégué aux sports.

"C'est la première fois en un an que je nage et c'est un plaisir de retrouver les bassins", s'extasie Florence après quelques longueurs. Rose, dans le couloir de nage voisin partage l'avis et souligne une reprise sous le soleil. Depuis ce mercredi 9 juin, les piscines couvertes sont autorisées à accueillir du public. La règle jusqu'au 30 juin : ne pas dépasser 50 % de la capacité habituelle de la structure aquatique.

Une reprise ici encore sous conditions

Alain Tieraggi est éducateur territorial depuis 18 ans à l'Isle sur la Sorgue. Selon lui, l'équipe de la piscine municipale est soulagée de pouvoir enfin ouvrir ses portes au plus grand nombre. Mais cette réouverture suit un protocole sanitaire précis. "Les nageurs doivent réserver un créneau en ligne ou sur place 24 heures au préalable, arrivés à la piscine ils suivent un circuit de désinfection strict", indique le chef du bassin. Le port du masque est obligatoire jusqu'à la mise à l'eau et le matériel doit lui aussi être désinfecté.

Les restrictions n'arrêtent pas les nageurs

Pour l'adjoint aux sports de la commune de l'Isle sur la Sorgue, Gérard Gaillard, la fermeture des bassins depuis octobre dernier commençait à peser sur ses administrés. Confirmation à l'accueil de la piscine grâce à Jacqueline : la dizaine de personnes qui avait réservé hier affichaient un sourire sans faille. Maxime le maître nageur souligne la tendance: "Les gens veulent tellement nager qu'ils respectent le protocole sanitaire sans râler".