Le retour des allergies avec Docteur Allergologue Patrick Rufin

Les températures estivales de cette semaine favorisent la pollinisation des graminées et leur dispersion dans l’air. Pour les allergiques, c'est un moment compliqué car ce temps chaud et ensoleillé semble s'installer, et avec lui, les graminées. Pour en parler, l'allergologue Patrick Rufin.

Même si pour les personnes allergiques, la période que nous vivons constitue parfois un passage délicat il y a une bonne nouvelle les pollens de pinacées (pin, sapin, épicéa) restent très abondants dans l’air et peuvent jaunir les surfaces extérieures comme les voitures, les trottoirs, les balcons, les fenêtres…mais ils ne sont pas allergisants ! Bien entendu il existe beaucoup d'autres sortes de pollens plus allergisants ceux la. Dans "La Vie en Bleu le mag" Isabelle Wagner a convié le Docteur Allergologue Patrick Rufin qui nous éclaire sur la situation sur France Bleu Gironde et France Bleu Périgord.

Comment se protéger des pollens?

Il est important de connaitre les pics de pollinisation dans l'année, pics que l'on peut l'on peut retrouver sur le site de la RNSA ( Réseau National de Surveillance Aérobiologique)

"Il y a un certain nombres de situations. si vous devez tondre une pelouse , il faut porter un chapeau, un masque, et se laver les cheveux le soir" Patrick Rufin Allergologue

Covid 19 et Rhinite...savoir les reconnaitre

La pollinisation intervient en même temps que l'épidémie de Covid-19, ce qui prête à confusion chez certaines personnes. Les symptômes peuvent en effet être similaires : une rhinite allergique se manifeste certes par le nez qui coule, qui gratte, les yeux rouges et des éternuements, mais s'accompagne également de problèmes respiratoires (asthme), de quintes de toux et parfois de courbatures. Les mêmes symptômes que l'on observe chez les personnes positives au Covid-19. Difficile donc de faire la différence. Patrick Rufin nous donne tout de même des vraies pistes sur France Bleu Gironde et France Bleu Périgord.

"Il y a tout de même un symptôme que l'on a dans le Covid, qui est la perte de l'odorat et du goût...et la fièvre" Docteur Patrick Rufin

L'impact de la pollution sur les allergies

Les particules fines inhalées dans l'air ambiant irritent les muqueuses respiratoires et oculaires. Les voies respiratoires sont ainsi plus sensibles et se défendent moins bien. L’accès aux pollens dans l'organisme s'en trouve facilité. La sensibilité des individus aux pollens est ainsi accrue lors des pics de pollution.

