Le rire pour doper l'attention, la motivation et le bien-être au quotidien

Le rire est un sujet sérieux : il a des pouvoirs insoupçonnés. Pour se concentrer, apprendre ou encore mémoriser, le rire peut être un outil efficace qui permet en plus de se sentir mieux.

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec questionne les pouvoirs du rire afin d'améliorer notre quotidien. Nous rions tous au moins cinq fois par jour en moyenne, parfois même plus sans s'en rendre compte. Ce comportement humain n'est pas anodin sur notre bien-être et se traduit par des effets qui peuvent être très bénéfiques pour le corps, notre apprentissage ou encore la motivation. La neuropsychologue et directrice de recherche au CNRS Sylvie Chokron est au micro de France Bleu pour nous expliquer comment le rire peut doper notre vie !

Des régions du cerveau stimulées par le circuit de la récompense

Avant d'être perçue comme étant "drôle", une scène parcourt différentes zones du cerveau dont le circuit de la mémoire et le cortex frontal... Il existe un autre circuit vertueux, celui de la récompense. Il passe par plusieurs régions de notre cerveau et s'active dans toutes les activités qui nous procurent du plaisir. Sylvie Chokron nous explique qu'il se déclenche quand on rit, mais également dans d'autres situations comme "quand on écoute de la musique" ou encore "quand on fait du bien aux autres, quand on est altruiste".

Quand les neurones de ces zones sont stimulés grâce au rire, on peut en tirer un énorme plaisir et un sentiment agréable.

Le rire, activité physique à part entière

Les effets du rire sur notre corps ne sont pas que cérébraux. Lorsque nous rions, nous activons pas moins de 400 muscles répartis entre le visage et le torse. La spécialiste nous explique que notre corps se met véritablement en action lorsque nous rions.

On dit souvent que "rire procure vraiment une détente musculaire" car, selon Sylvie Chokron, une importante contraction musculaire a bien lieu. Même si elle ne peut remplacer une séance de sport, "c'est malgré tout un vrai exercice physique".

La dopamine, secret de l'attention et de la motivation

Le rire aurait deux effets conjoints positifs sur notre vie quotidienne : l'un est émotionnel en procurant un sentiment de bien-être, l'autre est dopaminergique.

La dopamine est impliquée dans toutes les activités qui nous procurent du plaisir, les moments de rire en font partie ! Ce neurotransmetteur est directement impliqué dans l'attention et la motivation. Ce sont les libérations de dopamine qui "dopent notre système cognitif". C'est un effet "purement neurobiologique chimique".

La chercheuse Sylvie Chokron explique que "faire attention ou mémoriser avec une émotion, c'est beaucoup plus facile que de faire attention, de mémoriser quelque chose qui ne nous touche pas".

Un laboratoire du CNRS a par ailleurs procédé récemment à une expérience avec des enfants de 18 mois afin d'étudier les effets du rire sur l'apprentissage. Dans ce test, les scientifiques ont cherché à savoir si les enfants apprenaient mieux à utiliser un objet inconnu complexe s'il leur est présenté d'une manière drôle au préalable...

Découvrez les résultats de cette expérimentation dans l'émission intégrale de Minute Papillon ! du vendredi 19 mars 2021, disponible juste ici. Vous retrouverez l'interview complète de Sylvie Chokron, neuropsychologue et directrice de recherche au CNRS. La spécialiste est également journaliste pour le magazine Cerveau & Psycho et publie un article "Rire c’est bon pour le cerveau" dans le nouveau numéro.