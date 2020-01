26ème édition du Salon des Décideurs de l'Espace Public du GRAND EST avec France Bleu Lorraine

Dans une grande diversité de secteurs et depuis plus de 20 ans, le Salon professionnel URBEST s'adresse aux entreprises et aux collectivités engagées dans l'aménagement, l'équipement et la gestion de l'Espace Public

Metz Expo

Ouvert sur le Grand Est de la France et entièrement dédié à l'Espace Public, le Salon URBEST sait répondre aux spécificités et aux exigences de tous les contextes, qu’il s’agisse d’environnement urbain ou d’espace rural.

L’inauguration de cette 26ème édition se déroulera le mardi 21 janvier à partir de 16h, en présence de Jean ROTTNER, Président de la Région Grand Est, ainsi que du Vice-Ministre du Grand Duché de Luxembourg, François BAUSCH.

Le salon se tiendra du 21 au 23 janvier à Metz Expo et réunira :

Maires et élus des villes et des villages / Communautés de communes et communautés d'agglomérations / Assemblées territoriales et services de l'Etat / Architectes, urbanistes et concepteurs paysagistes / Pépiniéristes et entreprises du paysage / Responsables de la voirie et des Espaces verts / Bureaux d'études et services techniques / Spécialistes de l'accueil de la petite enfance / Services sociaux / Secteurs éducatifs / Spécialistes des sols et de l'éclairage public / Responsables du mobilier urbain et de la signalétique / Entreprises de travaux publics / Secteurs associatifs / Responsables des équipements sportifs et des infrastructures de loisirs / Secteurs du tourisme et de l'animation.

UNE EDITION AU SERVICE DES TRANSITIONS :

En 2020, URBEST se met au service des transitions, qu’elles soient énergétiques, numériques ou sociétales, mais surtout l’événement se veut être un lieu privilégié de rencontres, d’affaires, d’échanges et de débats aux côtés des élus et des décideurs des collectivités du Grand Est.

DE NOMBREUX TEMPS FORTS VONT RYTHMER LES 3 JOURS DE SALON, AVEC UNE IMPLICATION CROISSANTE DES RÉSEAUX D’ÉLUS ET ACTEURS PUBLICS .

Et autour des espaces exposants, chaque jour du salon, un programme de conférences, des moments de rencontres, et des formations seront proposés sur des thématiques en lien avec les préoccupations des élus : - Un pôle d’animation au niveau du BTP, - Un pôle d’animation sur l’aménagement paysager, - Un Escape Game, proposé par Atmo Grand Est.

Le Salon des Décideurs de l’Espace Public du Grand Est

URBEST est un véritable carrefour pour l'information des responsables et le développement des échanges commerciaux entre décideurs et fournisseurs.

Informations pratiques :

Téléchargez votre invitation gratuite .

Toutes les infos sont ici.

Horaires :

Le mardi 21 et mercredi 22/01 : 9h – 19h

le jeudi 23/01 : 9h-17h

