Le sureau : l’arbre aux fées en noir et blanc

C’est à Champlay, dans l’Yonne, que nous avons rencontré une passionnée du sureau, Véronique Le Lann, herbaliste, pour une matinée riche en découvertes : idées de recettes, propriétés médicinales, les erreurs à ne pas commettre. Découvrez le sureau, un arbrisseau aux vertus étonnantes.

Le sureau est mystérieux, entre ombre et lumière. On retrouve ses baies, son côté sombre en lien avec la terre, arbre aux sorcières. On retrouve aussi le côté très lumineux des fleurs, l'arbre aux fées. Fin mai-début juin, le sureau est en pleine floraison, pour pouvoir le récolter, il faut tout d’abord le différencier du sureau yèble qui est toxique.

Attention au sureau yèble

Le sureau yèble se caractérise principalement par une hauteur de 1 à 2 mètres. Contrairement au sureau champêtre, il n’a pas d’écorce et possède une tige verte. C’est une plante herbacée qui dégage une fois écrasée une odeur fétide. Le sureau champêtre est lui, un arbuste.

C’est un arbre, en anglais. On dit « elder », c’est l’ainé, comme un peu un ancien protecteur des hommes – Véronique Le Lann

Une fois ces précautions prises, vous pourrez partir à la recherche du sureau, un arbre de haies qui peut faire jusqu’à 5 à 6 mètres.

Le sureau champêtre pour un usage médicinal et culinaire

C’est un arbre qui aime bien le frais et qui pousse sur les veines d’eau.

Le sureau est un arbre de lisière qui pousse près des maisons, c’est un arbre compagnon des humains qui nous accompagne tout au long de notre vie – Véronique Le Lann

On peut utiliser ses fleurs, ses fruits, son écorce, on peut aussi récupérer son pollen jaune qui est très doux et qui donne son odeur aux recettes. On se sert des fleurs pour faire des préparations culinaires et médicinales. Comme pour l’acacia, on peut en faire des beignets de fleurs de sureau et c’est particulièrement bon (voir la recette en bas de l'article)

Tout est bon dans le sureau

Avec les feuilles, on peut faire du purin de sureau.

Le sirop de fleurs de sureau sert à aromatiser les salades de fruits ou les cocktails.

Le sirop de baies de sureau a des propriétés culinaires et médicinales.

La poudre de baies de sureau est utilisée comme teinture.

Les baies de sureau séchées sont très riches en vitamine C.

On peut ajouter des fleurs de sureau dans les confitures.

Les fleurs de sureau séchées en tisane nous aident à faire tomber la fièvre.

La limonade de fleurs de sureau se prépare avec du sucre et du citron.

Le sureau : une plante médicinale

Véronique Le Lann connaît des remèdes à base de sureau pour lutter contre une toux, de la fièvre ou même une conjonctivite.

Recette de beignets de fleurs de sureau

Ingrédients

Des belles ombrelles de fleurs de sureau

Une pâte à crêpes

Préparation

Fin mai, cueillir les corymbes ombellifères de fleurs de sureau - en fin de matinée elles seront plus parfumées - en gardant bien les pédoncules. Préparez la pâte à crêpes (200 grammes de farine, 2 à 3 œufs, 1 cuillère à soupe d'huile, 1 pincée de sel, 1/2 litre de lait). Trempez-y les fleurs en les tenant par le pédoncule puis passez-les dans la friture jusqu'à ce qu'elles soient dorées et croustillantes. Sucrez (ou non).

On trempe directement dans la pâte en tenant les fleurs par le pédoncule. - Vincent Vivien

Pour aller plus loin

Se soigner par les plantes du Docteur Gilles Corjon aux éditions Jean-Paul Gisserot

du Docteur Gilles Corjon aux éditions Jean-Paul Gisserot Sous la protection du Sureau aux éditions Terran

Pour contacter Véronique Le Lann, herbaliste. Véronique est formée et certifiée de L’ELPM (Ecole Lyonnaise des Plantes Médicinales)