Le Taichi Chuan, un Art Martial pour être dans l'équilibre et le calme

Bordeaux, France

Profondément enraciné dans le respect et l’intime compréhension des lois de la nature, le Taichi Chuan se nourrit des philosophies chinoises (Taoïsme, Confucianisme, Bouddhisme). Des postures se répètent dans une certaine concentration, le souffle et le ressenti des énergies corporelles servent au placement du corps, debout et centré, les jambes fléchies, le travail se dessine entre ying et yang.

Le Taichi Chuan se pratique en état de relaxation, sans aucune tension. Les gestes se réalisent avec lenteur, ronds et sans interruption, en coordination avec les déplacement du corps. Pour le Méridien Bordeaux, les cours s'organisent dans plusieurs quartiers : Tauzin, Bacalan et Caudéran. Une école née sous l'impulsion de Maître William Nelson. Aujourd'hui, les professeurs Benjamin Le Sénéchal et Patrice Cablat assurent les différents niveaux d'instruction.