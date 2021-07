Tour de France : circulation perturbée dans l'Hérault

La 13e étape du Tour de France traverse l'Hérault ce vendredi 9 juillet sur environ 160km, coupant le Département en deux. Les déplacements entre littoral et hauts cantons seront les plus impactés entre 10h00 et 17h00.

L'Hérault accueille la 108ème édition du Tour de France ce vendredi 09 juillet 2021. Le parcours de la 13ème étape entre Nîmes et Carcassonne, longue de 220km, traversera le département d’Est en Ouest. Même si le peloton ne sera que de passage, la majeure partie du parcours empruntera le réseau routier départemental sur environ 130km, coupant le département en deux. Les conditions de circulation seront ainsi modifiées en fonction de la progression de la caravane et du peloton. Les déplacements entre littoral et hauts cantons seront les plus impactés entre 10h00 et 17h00.

Sur l’itinéraire et ses intersections, la circulation sera interdite une heure avant le passage de la caravane et rétablie un quart d’heure après le passage de la voiture « balai ».

Avec une entrée dans le département prévue à 10h57 à Galargues, la RD1 entre Galargues et St Mathieu de Tréviers sera ainsi fermée de 10h00 à 13h15. Le Tour de France quittera le Département à La Livinière vers 17h00, via la RD52 entre La Livinière et Trausse qui sera donc fermée entre 14h00 et 17h15.

Le parcours impactera des axes structurants ou touristiques

Coupure RD17 à St Mathieu de Tréviers

Coupure RD986 entre Montpellier et Ganges

RD32 entre St Martin de Londres et Montagnac via Aniane et Gignac

Coupure RD609 entre Clermont l’Hérault et Paulhan - RD13 à Roujan

Passage sous la RD909 à Magalas, fermeture de l’échangeur

Coupure RD14 entre Cazouls les Béziers et Cessenon sur Orb

Coupure RD612 à Cébazan

La circulation des poids lourds en transit sera interdite entre St Pons de Thomières et Béziers et déviée par les RD908/909 via Hérépian

Coupure RD907 à Aigues vives

RD10 à Minerve

RD52 à La Livinière

La durée des restrictions et la circulation estivale pourrait engendrer des perturbations de trafic, voire des congestions sur des points singuliers, nécessitant de réduire ou de prévoir ses déplacements