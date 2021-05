Le Yoga en Podcast à Castres

Nicolas Parodi est producteur indépendant dans le Tarn. Il nous présente la Beauté des Mondes. Avec une ambiance sonore unique à chaque destination, c'est une véritable expérience à mi-chemin entre visualisation douce et introspection. S’évader et apprendre sur soi.

Nicolas Parodi anime le podcast institutionnel Innova’Cast dédié à l’innovation pour le compte de Castres-Mazamet Technopole. Il a également réalisé le podcast Cancers du sang, nos vies, pour l’association Laurette Fugain et d’autres associations de patients. Aujourd'hui il s'associe avec Coralie Sawruk. Plus de 10 ans hors de nos frontières, à travailler et vivre dans des lieux aussi différents que l'Égypte, Singapour ou Londres ont donné à Coralie l'opportunité de voyager aux quatre coins du globe. Le Yoga entre dans sa vie il y a plus de 10 ans et lui permet de découvrir la beauté du monde avec les yeux autant qu’avec le cœur. Coup de projecteur sur ce podcast made in Tarn dans l'émission "Côté Culture Comptez sur Nous" sur France Bleu Occitanie.

Écouter La Beauté des Mondes, c’est se laisser porter par des carnets de voyage immersifs, guidé·e par la sagesse du yoga. Chaque épisode de 10 à 15 minutes est un voyage immobile qui nous fait retrouver le plaisir d'explorer notre monde. Et même, bouscule notre regard sur nous-mêmes et les autres.

La beauté des mondes

