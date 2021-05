Eva Lastra, psychanalyste et professeur de yoga à Périgueux prodigue des conseils pour aider les parents à gérer les émotions de leur enfant !

Le yoga, mes parents et moi

La posture du chat, du diamant ou encore de l’étoile, à tester avec votre enfant pour l’apaiser ou pour l’aider à se sentir plus fort.

De nombreux exercices de yoga en famille sont à retrouver dans La Maison des Yogis, initiation au yoga pour maîtriser ses émotions, (dès 3 ans - 13€), publiée aux éditions la Marmotière.

Créée il y a deux ans par Eva Lastra, psychanalyste et professeur de yoga à Périgueux, et le graphisme est d’Océanne Meklemberg. Cette collection comprend 2 tomes : Nilou en colère / Nilou est timide, et à noter que deux autres tomes, Nilou a peur / Nilou est surexcité sortiront à la fin du mois.

Le yoga comme moyen pour renforcer le lien parent-enfant, plus d’informations vous attendent sur le site internet d’Eva en cliquant ici.