Les bienfaits du baiser

En cette période de distanciation, il faut abandonner la bise pour de nouveaux rituels. Le baiser nous manque et pour cause : il possède de nombreux bienfaits !

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec reçoit aujourd'hui Céline Hess Halper, auteure du livre "L'éloge du baiser, parce que c'est si bon d'embrasser" chez Flammarion. Ensemble, elles reviennent sur ce geste de tendresse présent dans toutes les cultures et toutes les civilisations humaines.

Le baiser, un geste simple mais qui n'a rien d'anodin.

Le baiser, ciment du couple

L'écrivaine et avocate Céline Hess Halpern raconte comment elle a réussi à empêcher le divorce d'un couple qui pensait ne plus s'entendre.

Lors d'une séance de conciliation, en sentant qu'il restait un fond d'amour entre les deux époux, elle les a invités à s'embrasser.

Embrassez-vous et puis on n'en parle plus

À sa grande surprise, le mari s'est levé et a embrassé sa femme, surprise mais ravie. Tout l'assistance est restée bouche-bée, cueillie par ce moment. Un geste simple mais qui permis de dénouer la situation du couple.

Finalement, ils n'ont pas divorcé et le couple est encore uni aujourd'hui.

Le baiser pour perdre du poids

Savez-vous qu'embrasser son ou sa partenaire permettrait de perdre du poids ?

Tout d'abord, quand on s'embrasse, le corps produit des hormones comme la sérotonine, une hormone régulatrice de l'humeur, ou encore l’ocytocine, une hormone liée au lien affectif.

S'embrasser, ça met de bonne humeur

Embrasser est un acte qui met à contribution de nombreux muscles situés dans les lèvres ou dans la langue, rappelle Céline Hess Halpern. Dès lors, quand on s'embrasse, on dépense de 2 calories par minute pour un baiser sur la bouche à 6 calories par minutes pour un baiser plus langoureux.

Si une séance de baisers ne remplacera donc pas une séance de sport hebdomadaire, on tient peut-être là une solution pour compenser ces deux carrés de chocolats que vous vouliez vous offrir.

Inutile de se priver quand on trouve l'occasion de joindre l'utile à l'agréable.