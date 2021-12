Les blouses roses soutenues par France Bleu

Et si des peluches interactives tenaient compagnie aux personnes atteintes d'Alzheimer ? Voilà un projet qui a besoin de financement. 144 blouses roses sont à Toulouse (dont 8 hommes), dans 5 hôpitaux et dans 18 EHPAD entres autres. Présentation des activités. Julien Doré est le parrain.

Michèle Emerand et Joel Cazorla

L’Association "Les Blouses Roses" a pour but de contribuer au mieux être des personnes malades, handicapées et âgées, en allant à leur rencontre, quelques soient leurs lieux de vie, en les aidant à garder ou à retrouver le goût de vivre. Les moyens d’action de l’Association sont des séances d’animations manuelles, artistiques, ludiques, récréatives, partagées ainsi que toute autre action appropriée rentrant dans le but social de l’Association. Michèle Emerand nous présente ces belles initiatives. La présidente toulousaine est dans notre Circuit Bleu, sur France Bleu Occitanie.

L'interview de la Présidente Copier

Pour devenir bénévole ou faire un don : rejoingnez les Blouses Roses