Les bons conseils détox pour prendre soin de soi entre Noël et Nouvel An

Se faire plaisir, en privilégiant la qualité à la quantité

Les Fêtes sont l'occasion de se délecter de mets que l'on a pas l'habitude de consommer pendant l'année. Alors, pas de privation excessive mais un focus sur les bons produits. Et ce, même pour l'alcool : "les vins et les bières de bonne qualité contiennent des minéraux et des vitamines issus des fruits et des plantes", précise la diététicienne Raphaëlle Collet. A consommer avec modération, évidemment.

Ne pas avoir peur de froisser ses hôtes

Difficile de refuser la seconde tournée du plat délicieux qu'on a préparé pour nous. Et vice-versa, quand on reçoit, on veut que ses invités ne manquent de rien. Pourtant, rien de pire que de se forcer à manger au delà de son appétit. La diététique, c'est déjà "trouver son propre rythme et son bien être."

Bien s'hydrater entre les repas

S'hydrater permet de "drainer le corps". Dans son verre, privilégier de l'eau minérale, de l'eau gazeuse ou encore mieux "de l'eau de Vichy qui contient des bicarbonates, apaisants pour le foie". Et, selon les goûts, des tisanes de fenouil ou de sauge.

Les légumes aident à réduire l'acidité du corps après des excès. © Radio France - Franck Daumas

Ne pas se forcer à manger le soir après un déjeuner copieux

Après un riche déjeuner qui s'est fini tard, il est plutôt normal de ne pas avoir faim. On a alors meilleur temps (les Francs-Comtois comprendront) de se préparer une tisane, un bouillon, ou quelques fruits et légumes, qui permettent de contrer l'acidité trop importante du corps due aux excès alimentaires ou à l'alcool.

L'astuce : une pilule (presque) miracle contre les remontées gastriques

Raphaëlle Collet l'assure, les comprimés de levure de bière "ont apporté un confort digestif à de nombreux patients" de son cabinet rue de la Cassotte à Besançon. Ce complément alimentaire contient des vitamines et des minéraux qui aident à limiter ces remontées désagréables venues de l'estomac jusqu'à l'œsophage.

Et en bonus, des Bisontins racontent ce qu'ils mangent entre Noël et le Nouvel An :