Les Choses du dehors : flaques, un univers d'eau

Une croissance accélérée

C'est ce que les scientifiques ont observé pour les petites grenouilles et les invertébrés qui peuplent les flaques d'eau. En cause ? La température de l'eau qui y est plus élevée.

Aussi bucolique qu'un étang ?

Flaque d'eau, pluie et pollution de l'air, un mélange qui ne laisse pas vos poumons indifférents.s. © Maxppp - Paul Zinken/dpa

Les agriculteurs ne sont pas les seuls à faire grise mine face à une ornière inondée. En ville et sur les chantiers, les flaques d'eau concentrent les polluants du sol et de l'air. Lorsqu'il pleut, les gouttes frappent la surface de l'eau et produisent des aérosols. Ces micro-gouttelettes sont emmenées par le vent et dispersent le polluant. Ces aérosols ensemencent les nuages et se retrouvent parfois à plusieurs centaines de kilomètres de leur lieu d'origine ! Prenez le temps d'admirer les magnifiques photos prises par Young Soo Joung et Cullen R. Buie publiées dans la revue scientifique Nature.

Normandie, capitale de la flaque d'eau?

