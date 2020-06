Les clefs des p'tits bonheurs : Les chaines YouTube de développement personnel

Le 22 Mai 2020 dans Les Clés Des P'tits Bonheurs, nous étions avec Eveline Bouillon. Formée dans 5 pays et certifiée à la pratique de multiples techniques d’accompagnement, elle pratique le coaching depuis 18 ans auprès des entreprises et des particuliers, et diffuse ses outils à travers 10 livres publiés. Elle intervenait sur le thème : "Les chaines YouTube de développement personnel"

Trouver de l'aide, se remotiver, comprendre les outils du développement personnel de la sophrologie au coaching en passant par toutes les formes de thérapie et d'accompagnement... tout est sur YouTube ou presque sous forme de vidéos.

L'accès grâce aux vidéos sur YouTube est une véritable révolution. On peut trouver de tout, de bon et du moins bon et en ce qui concerne le développement personnel le phénomène est en plein essor. YouTube est devenu incontournable quand il s'agit de s'informer, de connaitre une personnalité ou de pratiquer une méthode. Dans le cadre du développement personnel on y trouve une foultitude de vidéos pour se rebooster, se relaxer, clarifier ses objectifs, comprendre ce que c'est qu'un conflit et comment le déjouer par exemple...

Qui regarde ces vidéos, ont-elles un impact, aident-t-elle vraiment et à quoi ?

Tout d'abord c'est quoi YouTube ?

C’est l’accès à des vidéos référencées par mot clefs en lien avec google. Cela représente plus de 15 milliards de dollars en 2019 et presque 2 milliards d’utilisateurs actifs par mois. YouTube se présente comme le moyen de faire entendre la voix de chacun et c’est vrai car tout le monde peut faire des vidéos YouTube et les mettre en ligne à partir d’un portable. C’est gratuit et il y a même des vidéos YouTube pour apprendre à faire et poster une vidéo sur YouTube! C’est aussi un moteur de recherche.

Certains succès sont planétaires : PewDiePie le plus populaire selon certaines sources a 100 millions d’abonnés. Il s'agit d'un suédois qui fait des démonstrations de jeux en ligne.

En divertissement les Dolan Twins sont suivies par 10 millions d’abonnés. Elles racontent leur vie et amusent les jeunes.

Que trouve-t-on sur YouTube en matière de développement personnel ?

Absolument de tout. Vous pouvez donc chercher par mot clef une technique qui vous intéresse comme la sophrologie, la relaxation, le yoga mais aussi par besoin : le burnout, un besoin de clarifier un objectif, l’envie d’améliorer vos relations au travail, en famille, avec votre amoureux… tapez les mots clefs qui vous concernent et vous trouverez. Ou vous pouvez chercher par auteur, si un livre vous a Intéressé.

Est-ce qu'on ne trouve que du bon sur YouTube ? La qualité est-elle égale ? Peut-on faire confiance à toutes les vidéos ?

Non puisque la seule limite est l’interdiction d’images violentes donc on peut trouver du bon et du moins bon. Mais il suffit d’écouter les premières minutes pour voir si cela répond à votre recherche ou pas et si cela vous parle.

Faites confiance à votre esprit critique : si vous n’aimez pas, zappez ou si vous doutez du bien-fondé de la technique de développement personnel proposée, changez. C’est l’avantage : personne ne vous oblige à visionner quoi que ce soit.

Il y a des formats fiables comme les TedX passionnants sur le développement personnel : Lisa Lai par exemple, qui nous explique comment reconditionner notre cerveau dans des directions positives. Laurent Gounelle qui parle de devenir pleinement soi-même.

