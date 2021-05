Les clés de la réussite aux examens

Au mois de Mai, beaucoup de lycéens et d’étudiants préparent leurs examens. Comment les aider à réussir ? Brevet des collèges, baccalauréat, concours en tous genres. Cette période génère beaucoup de stress et mieux vaut se préparer physiquement et mentalement pour affronter les épreuves.

Ces conseils sont valables pour les jeunes et pour tous les autres qui préparent un entretien d’embauche ou une candidature. Il peut s'agir de compétitions de sport ou de loisirs. Dans de telles situations, une légère tension peut même être bénéfique et mobiliser notre énergie. Mais si la peur est trop forte, le contraire peut se produire.

Les clés pour avoir confiance en soi

Marie Pauline Richard professeure de théâtre et Corinne Paul de l’agence Cours Ado à Biviers, cours particulier à domicile accompagnent les jeunes et ça passe aussi par une bonne hygiène de vie et pas seulement le jour de l’examen. Evidemment, celui-ci ne se prépare pas du jour au lendemain. S'inscrire à un cours de théâtre pour s’entrainer permet d'avoir confiance en soi et de captiver son auditoire.

Régularité

Il est plus simple de travailler tout au long de l’année. Les fiches de révision se réalisent au fil des mois et ensuite c'est de l'entraînement.

Le jour J

Se coucher tôt ou à une heure raisonnable la veille, préparer ses affaires, tout son matériel la veille.

Prendre un petit déjeuner et/ou emporter de quoi grignoter et une bouteille d'eau.

À l’écrit

Dans la salle d’examen: Bien assis et pied au sol, faire quelques respirations pendant la distribution des sujets pour faire descendre le stress.

Consacrer du temps pour la lecture de l’intégralité du sujet. Cela va permettre d’établir une stratégie.

En sciences, il faut démarrer par les exercices que l’on pense le mieux réussir pour glaner le plus de points possible (il vaut mieux en faire moins mais faire juste). Cela permet d’éviter le stress de l’exo que l’on n’arrive pas à faire et qui fait monter le stress et nous bloque pour la suite.

Dans les matières littéraires, choisir le type de sujet pour lequel on a le plus de facilité. Faire des brouillons : au moins plan détaillé pour les matières littéraires !

Toujours garder 10 mn pour se relire.

Captiver son auditoire

Il faut entraîner et encore s'entraîner comme un sportif de haut niveau devant une personne de son entourage ou devant un miroir.

4 conseils

Son corps : être fier d'être là, investi, le dos droit, les épaules ouvertes, la tête droite.

Son regard : fixer le jury

Éviter les gestes parasites

La voix doit être mélodieuse : éviter le ton monocorde

Cours Ado Biviers vous propose du soutien scolaire, dans toutes les matières, de la grande section de maternelle jusqu’au niveau bac+2.

Maîtriser ses émotions avec la sophrologie

Geneviève Moreau, professeure de piano est aussi sophrologue, elle a introduit cette pratique pour préparer les élèves à passer les auditions, les concours, éviter le trac.

Quatre ou cinq séances de sophrologie suffisent pour s’entrainer seul, devenir autonome. Cela peut s’en servir au quotidien, plus particulièrement lors d’un moment difficile. Par exemple plusieurs jours avant l’examen pour gérer la pression, les tensions mais aussi juste avant et même pendant l’épreuve. En cas de tension et d'anxiété importante, certaines techniques mais aussi les exercices de respiration et la méditation, sont généralement très utiles. Cependant, il est important de les pratiquer régulièrement car il faut d'abord s'entraîner pour pouvoir les utiliser facilement. La musique adoucit les mœurs et si Geneviève Moreau est sophrologue, elle est aussi professeure de piano, ce qui lui permet de proposer certaines séances en musique. Geneviève Moreau est joignable par mail et travaille en visio car les exercices de respiration ne se réalisent pas avec un masque. Elle peut aussi intervenir en russe ou en anglais.

Les bénéfices de la naturopathie

Elle s’attache à regarder l’individu dans sa globalité ; dans sa vie sociale, affective et son hygiène de vie qui est de bien respirer, de bien se nourrir et bouger son corps, faire du sport ou de l’exercice. Dans le contexte du stress des examens de fin d’année ou d’une autre épreuve à laquelle il faut se préparer. Gersende Clément-Cuzin est naturopathe à Grenoble.

Créer des groupes sympathiques et en phase avec notre façon de travailler. Parler, communiquer et respirer. Rien de tel que l'activité physique pour déstresser. Mais les contacts sociaux et les distractions permettent également de se vider la tête. D'où l'importance, pendant les phases d'apprentissage stressantes, de prévoir des séances de sport, d'aller se promener régulièrement ou de parler à des amis.

Ne restez pas seul

Solliciter ses collègues de travail pour réviser à plusieurs, crée une émulation collective et fait retomber la pression. Le partage des connaissances est un moyen d’apprendre plus vite et plus facilement.

Téléphoner aux personnes qu’on aime permet de se sentir accompagné et de prendre du recul sur le stress et les évènements. On peut ainsi se recentrer sur l’objectif positif qui est de réussir et d’aller de l’avant dans sa vie.

Respirez

Quand on est anxieux, stressé, la respiration se bloque et marche à l’économie alors que le cerveau a doublement besoin d’être oxygéné pour utiliser sa mémoire et sa réflexion. Plusieurs fois par jour, penser à adopter une respiration ventrale, lente et profonde. Mettre les mains sur le ventre, dans une position confortable et ressentir l’air entrer dans les poumons.

Marchez

Aller marcher dans un jardin ou un square, en levant les bras pour amplifier le mouvement de la respiration et débloquer les tensions des épaules.

Mangez équilibré

Le bon carburant rend plus performant. Pour calmer les tensions, la première envie va être de grignoter du sucre ; c’est la faute, entre autre, de notre cerveau qui en consomme beaucoup et qui active le système de récompense en sécrétant de la dopamine. Et pourtant, il faut vraiment se méfier de ce cercle vicieux car plus on stimule le sentiment de récompense plus on affaiblit le cerveau qui en réclame toujours plus. Un régime riche en sucre ralentit le cerveau et perturbe l’apprentissage et la mémorisation. Vous n’êtes pas sans savoir que nous avons 2 cerveaux et le naturopathe vous recommandera de privilégier des aliments non transformés qui nourrissent l'»esprit » et favorise une bonne digestion et un transit régulier. Souffrir de ballonnements, de constipation, de diarrhée et l ‘inconfort qui en découle réduit la disponibilité à se consacrer entièrement à l’étude et à la préparation aux examens. Privilégier une alimentation non-transformée et revitalisante : fruits frais, légumes crus et cuits, oléagineux, graines germées, viandes blanches de qualité, poissons, céréales demi-complètes, légumineuses. Un petit déjeuner protéiné salé apporte tous les nutriments essentiels pour passer une journée plus apaisée et sans fringale. N’oubliez pas d’ajouter dans votre assiette des huiles de 1 ère pression à froid riche en oméga 3 ( huile de noix, cameline, chanvre ) et de l'huile d’olive ( omega 9, 6, 3 ), indispensables au fonctionnement de toutes cellules, donc au système nerveux. Le conseil de Gersende Clément-Cuzin, versez une cuillère à soupe d’huile de cameline dans votre assiette midi et soir.

Les plantes, nos alliées

Les huiles essentielles : à utiliser avec précaution et accompagné par un professionnel

Romarin à cinéole, 3 gouttes sur un mouchoir ou 1 goutte à frictionner sur les poignets, à inhaler, pour augmenter les performances intellectuelles et la concentration.

Lavande officinale, même posologie pour trouver le sommeil ou apaiser le stress. A emporter aussi le jour de l’examen,1h30 et 15 minutes avant l’oral par exemple.

Menthe poivrée pour les gros « coups de mou » et les maux de la prise de tête. Elle est aussi neurotonique, elle prédispose à l’action. même posologie. 1 goutte seule en application sur les tempes.

Les Fleurs de Bach sont aussi intéressantes et on peut les garder dans la poche au cas où, le jour J. Mimulus pour la peur de l échec 3-5 gouttes sous la langues 4 fois par jour et Rescue pour la crise de stress.

La gemmothérapie

L'aubépine, pour les cœurs qui battent la chamade et les oppressions thoraciques dues au stress. 5 gouttes sous la langue ou dans un verre d’eau 3 fois par jour.

Cassis, si la fatigue est présente bien avant les examens, en cure de fond. recharge les batteries >> Figuier, stress associé à des douleurs d’estomac. même posologie.

La phytothérapie

L'eschscholtzia/Pavot de Californie, provoque le sommeil et la bonne nuit.

La passiflore calme la nervosité et l'anxiété de jour comme de nuit.

La rhodiola améliore les performances physique et mentale et réduit la fatigue. C’est la plante de la bonne humeur, sérénité à l’oral comme à l’écrit. A prendre en traitement de fond 1 mois à 15 jours avant et jusqu’au jour J.

Les vitamines et minéraux

a vitamine C, antifatigue et améliore l ‘assimilation du fer.

Le magnésium, décontractant musculaire, il est aussi présent dans le cerveau et assure la transmission de l’influx nerveux en général. Il relâche les tensions sans endormir la vigilance nécessaire à cette période.

Dans tous les cas, si vous avez des doutes, en premier lieu, demandez conseil à votre pharmacien ou consultez votre médecin ou un naturopathe.