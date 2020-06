Les clés des p'tits bonheurs : Et si vous aviez une baguette magique ?

Le 8 Juin 2020 dans Les Clés Des P'tits Bonheurs, nous étions avec Eveline Bouillon. Formée dans 5 pays et certifiée à la pratique de multiples techniques d’accompagnement, elle pratique le coaching depuis 18 ans auprès des entreprises et des particuliers, et diffuse ses outils à travers 10 livres publiés. Elle intervenait sur le thème : "Et si vous aviez une baguette magique ?".



Retrouvez l'émission du 8 juin : Et si vous aviez une baguette magique ? Copier

Parfois dans la vie on rencontre un événement, une personne ou un moment de vie qui change... tout en mieux. C’est un peu comme si on avait une baguette magique et qu’un petit ou grand miracle s’effectuait.

Il arrive aussi que cela se passe au sein d’un accompagnement. Une thérapie a pu vous révéler une qualité que vous ne pensiez pas avoir. Un coaching vous a peut-être aidé à transformer votre vie.

Un exercice a pu vous ouvrir les yeux sur « comment faire face à un événement compliqué… » et tout s’est éclairé !

Il arrive aussi que ce soit une rencontre qui change tout. Un professeur qui vous a donné du courage, le goût pour une matière, l’envie de travailler. Cela peut être un comportement d’un manager qui vous a vraiment aidé à vous transformer ou vous adapter.

Racontez-nous ce qui a changé votre vie en un instant ou simplement le moment crucial, l’apogée du processus que vous avez vécu. Ou simplement quand et comment se sont fait la prise de conscience.

Cela peut être une formation qui vous a marqué.

Un livre qui vous a ouvert les yeux.

Par moment dans notre vie nous rencontrons une baguette magique symbolique : une personne, une situation, un événement qui change le cours des choses.

Comment certaines bonnes questions peuvent provoquer un petit miracle ?

Soit en se projetant dans le futur : en revisitant la situation et en expérimentant de nouvelles manières de penser. On peut par exemple regarder les événements, les conditions ou les personnes sous un nouvel angle. On peut partir du principe que la situation va changer radicalement pendant la nuit - on dit bien que la nuit porte conseil - et se réveiller le matin avec effectivement un nouvel angle d'approche qui change radicalement les choses.

La nuit notre cerveau global intuitif reformate le disque dur. Il trie, range, hiérarchise et prend en compte ce que notre cerveau rationnel oublie. Il voit les choses de manière plus globale, en champs large et permet donc de prendre les bonnes décisions ensuite. Et pourtant cela s'est passé sans que vous en ayez conscience !

Il y a aussi des outils pour sortir de ses conditionnements ou programmes et redessiner sa vie.

Comment fonctionne un conditionnement ?

Un conditionnement n’est pas la même chose qu’un programme.

Un conditionnement c’est un réflexe, un geste souvent précis. C’est Pavlov qui a étudié le premier les conditionnements sur des chiens. Il voulait mesurer combien de gouttes de salive des chiens produisaient en fonction de stimulations et il a découvert que si on faisait sonner une cloche à chaque fois qu’on donnait à manger à un chien, assez rapidement il suffisait du son de la cloche pour que le chien salive.

Un programme c’est souvent plus élaboré. On peut considérer un programme comme un série de conditionnements élaborés. C’est aussi un jeu de comportements qui découlent d'une certaine manière de percevoir le monde. Nous sommes construits sur des programmes utiles comme le fait de savoir ouvrir une porte : quelque soit la forme de la poignée, nous allons trouver très vite comment ça fonctionne. Et parfois il s'agit de déjouer ses mauvais programmes et d'en créer de nouveaux positifs et conscients. Si vous repoussez une personne quand on vous marche sur le pied, il s'agit d'un réflexe.

C'est normal. En revanche si vous devenez violent ou que votre réaction est disproportionnée, c'est probablement qu'on a appuyé sur un bouton en vous marchant sur le pied qui a provoqué le déclenchement d'un mauvais programme.

Il ne s'agit plus d'un conditionnement mais bien d'un programme que vous pouvez changer en trouvant d'où il vient, par quelle influence et comment il a été construit et en vous en éloignant par d'autres choix.

Avec France Bleu, trouvez "les clés des p'tits bonheurs"