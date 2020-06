Les clés des p'tits bonheurs : Être en lien avec la nature grâce à la naturopathie

Le 11 Mai 2020 dans Les Clés Des P'tits Bonheurs, nous étions avec Eveline Bouillon. Formée dans 5 pays et certifiée à la pratique de multiples techniques d’accompagnement, elle pratique le coaching depuis 18 ans auprès des entreprises et des particuliers, et diffuse ses outils à travers 10 livres publiés. Elle intervenait sur le thème : "Être en lien avec la nature grâce à la naturopathie"

C’est en 1900 qu’on trouve pour la première fois l'appellation « naturopathy » utilisée et enregistrée aux Etats-Unis, ce qui veut dire « nature’s path », chemin de la nature.

Il existe donc une médecine qui part du principe que la nature est la grande ressource et qui utilise les 4 éléments et de multiples sources de bienfaits dans la nature.

Que ce soit en situation de stress, de déséquilibre alimentaire, de remise en forme, de changement de vie car nous changeons tout le temps, la naturopathie accompagne les transformations ou les réadaptations aux changements.

Cette médecine douce est reconnue par l'Organisation Mondiale de la Santé comme la médecine chinoise qui sont toutes deux des médecines de prévention complémentaire avec la médecine allopathique traditionnelle qui soignent les maux.

Hygiène de vie, reprise en main de sa santé, rééquilibrage, découvrez ce que la naturopathie apporte à ceux qui l'ont adoptée. On parle aussi du syndrome de manque de la nature et dont la naturopathie est une véritable réponse à notre époque !

