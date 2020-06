Les clés des p'tits bonheurs : La téléconsultation en développement personnel

La téléconsultation est aussi possible pour le développement personnel

Le 4 Mai 2020 dans Les Clés Des P'tits Bonheurs, nous étions avec Eveline Bouillon. Formée dans 5 pays et certifiée à la pratique de multiples techniques d’accompagnement, elle pratique le coaching depuis 18 ans auprès des entreprises et des particuliers, et diffuse ses outils à travers 10 livres publiés. Elle intervenait sur le thème : "La téléconsultation en développement personnel"

Les plateformes de coaching, thérapie et autres formes d'accompagnement se développent. Elles proposent des séances par internet et ce service, un peu comme les consultations de médecins à distance, connait un essor fulgurant.

Depuis 10 ans des études montrent que les consultations à distance fonctionnent aussi bien que celles face à face. Le confinement a occasionné une explosion de ce type de service.

Cela permet d’éviter le transport, pour les 2 personnes, et le coût peut être moindre.

Le confort d’être chez soi semble quelque chose de très positif quand il s’agit par exemple de famille, de couple car les personnes qui vivent le rendez-vous sont chez elle, elles sont ancrées à leur réalité, ce qui souvent leur permet de mieux changer ce qu'elle désire changer tout de suite après la séance.

Cela permet de tester un thérapeute et/ou une technique sans engagement et donc d'avoir recours à plusieurs solutions en les testant avant de se décider pour un suivi complet. J’encourage vraiment à tester car une personne peut vous sembler parfaite sur une photo ou dans le discours, mais pas en contact direct.

Cependant, certaines personnes sont encore déstabilisées par les écrans et cela peut se comprendre. Dans ce cas, se déplacer et conserver au maximum les entretiens en face à face est conseillé.

Certains exercices demandant du matériel, de toucher comme les massages, ou certains outils ne peuvent être pratiqués en visioconférence ou téléconsultation.

En pratique, pour les psychologues, les médecins les sites sont "Doctolib" et "Quare".

Pour les médecines douces "medoucine" est une référence.

"Thérapeute.com" et "Zen-people" permettent de trouver des coachs et des thérapeutes en tout genre.

Ces services rendent la prise de rendez-vous instantanée, le paiement en ligne facile et permettent de faire un travail de qualité même avec une personne qui vous semble loin, voir inatteignable.

