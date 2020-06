Les clés des p'tits bonheurs : Les musiques des grands moments de votre vie

Un père et son fils "jouent" de la musique

Le 19 Juin 2020 dans Les Clés Des P'tits Bonheurs, nous étions avec Eveline Bouillon. Formée dans 5 pays et certifiée à la pratique de multiples techniques d’accompagnement, elle pratique le coaching depuis 18 ans auprès des entreprises et des particuliers, et diffuse ses outils à travers 10 livres publiés. Le 19 Juin, elle intervenait sur le thème : "Les musiques des grands moments de votre vie". Retrouvez ses conseils.

Quand vous chantonnez une musique ou qu’elle revient souvent dans votre tête, cherchez à quoi elle est raccrochée dans votre souvenir.

C’est votre inconscient qui vous envoie un message.

C’est souvent un souvenir émotionnel et c’est aussi une connexion à une ressource dont vous avez besoin en ce moment. C’est votre cerveau global intuitif qui vous envoie un message. Il parle le langage des émotions. Il se nourrit de la musique, des images, des sensations. C’est aussi ainsi qu’il s’exprime : par métaphores sensoriels.

Je vous propose un petit exercice pour vous aider à vous connecter aux musiques qui vous font du bien et qui sont des ancrages positifs dans votre vie.

Si vous chantez sous la douche sans vraiment vous en rendre compte cela vous fait ressentir quelle émotion ?

Cela vous connecte avec de la joie, de l’énergie, de l’insouciance ?

La première réponse qui vous vient à l’esprit est la bonne.

À la radio lorsque vous entendez une musique qui vous fait du bien, profitez de ce cadeau que vous fait votre cerveau global intuitif.

Laissez-vous porter quelques instants et connectez-vous à vos émotions.

Vous ressentez quoi ?

Vous pouvez vous aider d’une liste des émotions sur internet ou dans un livre pour enrichir votre vocabulaire émotionnel car il est très nuancé et il nous manque souvent les mots.

En devenant plus expert de votre vocabulaire émotionnel vous enrichissez vos expériences émotionnelles positives car vous leur donnez plus de force en leur accordant de l’attention.

Cela a de multiples effets positifs : en renforçant vos ressources c’est-à-dire ici vos émotions positives vous les rendez plus accessibles. Vous pouvez les appeler à la rescousse plus facilement en cas de difficultés ou simplement pour augmenter votre bonheur au quotidien.

Donc si vous avez besoin de calme, quelle musique vous incline à ressentir du calme ?

Si vous avez besoin d’énergie, quelle musique vous donne instantanément envie de bouger et vous donne « la patate » ?

Si vous avez besoin de vous échapper, si vous avez dans votre esprit une ou deux musiques qui vous inspire de la liberté vous pourrez dorénavant vous échapper par l’esprit d’une réunion ennuyeuse ou même d’une conversation qui ne vous intéresse pas.

Une partie de votre conscience sera présente juste ce qu’il faut pour ne pas choquer et une autre partie sera connectée à votre besoin de liberté et vous rendra le moment plus léger.

Il est possible aussi que les 2 se rejoignent et qu’une bonne idée vous vienne à la suite de cet exercice pour alimenter votre conversation ou la réunion en question.

Car en vous connectant à votre besoin et la ressource qui correspond vous démultipliez votre acuité au monde. Vous n’êtes pas moins présent, vous êtes « mieux » présent : plus connecté à vous et vous triez mieux les informations.

Bien sûr le choix est plus intuitif et moins « rationnel » en apparence mais en fait il est très souvent plus judicieux et il vous permet de prendre de meilleures décisions. Votre intuition est votre ressource absolue. Apprenez à vous en servir en confiance.

Votre cerveau rationnel fera toujours le tri en sa faveur car il a le dessus, quoiqu’il arrive.

