Les clés des p'tits bonheurs : Les thérapies possibles pour lutter contre la procrastination

Le 8 Mai 2020 dans Les Clés Des P'tits Bonheurs, nous étions avec Eveline Bouillon. Formée dans 5 pays et certifiée à la pratique de multiples techniques d’accompagnement, elle pratique le coaching depuis 18 ans auprès des entreprises et des particuliers, et diffuse ses outils à travers 10 livres publiés. Elle intervenait sur le thème : "Les thérapies possibles pour lutter contre la procrastination".

La procrastination ou le fait de repousser au lendemain les corvées est une défense naturelle face au stress. Stress du travail, de l’ennui, des tâches répétitives… Cela répond à un besoin ! Des études montrent que 80 à 90% des étudiants procrastinent presque une heure par jour. D’autres que la majorité des adultes procrastinent aussi environ une heure par jour au travail. Que de mauvaises habitudes! Oui car ce sont des habitudes, c’est pour cela que c’est difficile à changer. Que génère la procrastination? Du négatif essentiellement : on appelle ça une mauvaise « autorégulation » qui :

Diminue le bien-être

Génère du stress, de l’anxiété, et même de la dépression dans les cas les plus graves

Est associé à une globale insatisfaction dans la vie

Diminue la performance

Tout le monde procrastine et souvent ce n'est pas si grave. Si cela ne vous bloque pas dans votre quotidien c'est peut-être simplement une soupape pour en faire un peu moins. Sinon, il peut suffire d’une ou deux bonnes questions pour débloquer la situation.Bien s’observer aussi. Se motiver en trouvant la bonne méthode pour soi !

La première chose à faire est de clarifier un objectif.C’est en général par cela que l’on commence. Ou un besoin. Vous avez besoin de quoi ? De mieux maitriser la situation, de vous laisser porter au contraire, de lâcher… ? Une autre manière de vous accompagner plus proche de la thérapie est de lever les freins mais tant qu’un objectif clair et aidant n’est pas déterminé, vous aurez du mal à changer. Qu’est-ce qui changerait qui vous aiderait vraiment à ne plus procrastiner ? À quoi saurez-vous que les choses ont vraiment changé ? Donc qu’est-ce qui vous aiderait à moins procrastiner ?Plus de ludique, plus de légèreté, plus de liberté, plus de plaisir… ? Quel serait le premier petit pas vers l’objectif ? Où et comment retrouver du plaisir à faire vos corvées ? C’est souvent en inventant une nouvelle méthode que l’on retrouve goût à faire les choses répétitives ou exécrables. Autre manière : s’encourager et non se flageller. Que pouvez-vous mettre à la place des injonctions négatives que vous vous répétez et qui n’ont aucun effet ? Voir l’avenir d’une manière plus positive Vous aider à prendre des décisions et pour cela prioriser vos objectifs Si vous êtes bloqué à cause d'un trop grand contrôle de vous-même ou trop d'exigence : changer pour du contrôle soft, qualitatif et motivant et pensant à une personne qui vous a encouragé dans votre passé ou votre enfance ou qui vous a aidé à être moins exigeant.

