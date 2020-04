Les conseils au poil d'un maître barbier

Retrouvez l'intégralité des conseils de Guillaume Ranchon, maître-barbier du salon "Guy's barbershop" de Saint Étienne pour s'occuper de sa barbe et moustache sans risques

Affûtez et écoutez

Profitez des conseils d'un expert pour soigner votre barbe ou vos poils de moustache avec Guillaume Ranchon du salon "Guy's Barbershop" de Saint Étienne qui nous donne les clés pour vous servir du bon matériel et de la meilleure façon possible en période de confinement.

"Le mot important c'est différent"

Commençons par quelques idées reçues sur la pilosité de ces messieurs, les tailles plus ou moins fréquentes et notre hygiène de vie.

"La tondeuse, c'est l'indispensable"

Maintenant que vous êtes devant le miroir, vous voilà prêts à vous lancer dans le taillage de barbe ou de moustache ? Avez-vous cependant vérifier que vous aviez les bons outils pour venir à bout de cette mission délicate ? Faisons une revue de détail avec notre expert : peigne, brosse, ciseaux, savon, rasoir, etc.

"Surtout ne pas tailler dans la masse"

Vous avez ce qu'il faut pour passer à l'action mais attention à ne pas se précipiter sur le travail de votre barbe : tailler trop vite et sans la sécurité d'un sabot à la bonne taille peut faire plus de dégâts qu'autre chose. L'idéal est de débroussailler ce qui gêne tout en gardant une certaine longueur et de soigner les contours, sans exagérer.

"La moustache revient de plus en plus"

Si la barbe semble être revenu dans les codes de l'apparence auprès d'une large générations, la moustache creuse également son sillon après s'être démocratisée à travers la mode mais aussi les médias. Pourtant, si se laisser pousser la moustache semble simple, son entretien et sa taille sont plus complexes.

"Laissez-les respirer ces cheveux"

Votre barbe est soigneusement entretenue, votre moustache n'a jamais parue aussi majestueuse... vous n'oubliez rien ? Vos cheveux avec sa nuque qui frisotte, les côtés qui prennent de l'épaisseur et viennent rogner du terrain sur vos oreilles... comment faire ? Le plus soigneusement possible tout en laissant à cette pilosité l'occasion de se refaire une santé en période de confinement.

Merci à Guillaume Ranchon du salon "Guy's Barbershop" à Saint Étienne pour tous ces bons conseils.