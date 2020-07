Les conseils d'une Naturopathe pour bien s'hydrater pendant l'été

Pendant le confinement notre corps et notre organisme ont été mis à rude épreuve, nombreux sont ceux à avoir pris quelques kilos pendant cette période délicate et aujourd'hui encore notre organisme ressent cela. Il est indispensable de bien s'alimenter pour retrouver un équilibre et pour créer de la sérotonine, l'hormone du bien-être. La sérotonine est produite par notre cerveau à partir d'un acide aminé, appelé tryptophane, présent dans de nombreux aliments tels que :

Le riz complet

les légumineuses (soja, haricots, pois, lentilles), Crucifères (brocoli, chou-fleur, chou de Bruxelles)

Les Œufs, produits laitiers, viandes, poissons gras.

Le chocolat noir.

Les bananes.

Les noix et graines

Hydratez-vous correctement

Marie Burlet, notre naturopathe vous donne quelques conseils pour bien vous hydrater pendant l'été

L'été il est possible que nous n'ayons pas très faim compte tenu de la chaleur de cette période. Il est cependant important de correctement s'hydrater pour permettre à notre corps de fonctionner parfaitement. En plus des 1.5 à 2 litres d'eau recommandés par jours, il est important de consommer des aliments hydratants tels que le concombre. Celui-ci contient 96,5% d’eau, et riche en minéraux et en vitamines (C, B9). D'autres légumes sont riches en eau parmi lesquels le radis rouge, les endives, la laitue, les courgettes, les tomates ou encore les poivrons verts.

Pour ce qui est des fruits, la noix de coco est elle aussi gorgée en eau, ainsi que le melon, la pastèque, les pamplemousses, ou encore les fraises. Consommer ces fruits et légumes vous permettront d'être parfaitement hydraté et d'avoir une peau parfaite.