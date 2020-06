Les différentes morphologies qui existent chez les hommes et chez les femmes

Chez les femmes il existe 5 grands types de morphologie

La morphologie en X ou en 8 - aussi appelée en sablier : Vous avez les épaules et les hanches alignées, avec la taille marquée ? Vous faites partie de la morphologie en X. C’est la silhouette qui est considérée comme la plus harmonieuse et la plus facile à mettre en valeur. Vous pouvez quasiment tout porter, nous vous conseillons de privilégier les coupes à la taille marquée, avec ou sans rondeurs. Et de porter tous types de décolletés. La morphologie en A – aussi appelée triangle ou pyramide : Vous avez les épaules menues, une petite poitrine et la taille fine ? Avec les hanches plutôt développées ? Vous faites partie de la morphologie en A. C’est une silhouette très répandue et considérée comme féminine. Nous vous conseillons de privilégier les robes à manches ballons, et de miser sur les décolletés (en V, bateau ou plongeant). La morphologie en V – aussi appelée pyramide inversée : Vous avez une allure sportive avec le haut du corps plus important que le bas, ainsi qu’une taille fine, de jolies épaules carrées mais des hanches plutôt étroites. Nous vous conseillons de miser sur le bas. De privilégier des hauts fluides et des couleurs neutres et de mettre vos jambes en valeur avec des couleurs ou des motifs. La morphologie en H – aussi appelée rectangle : Vous avez une silhouette plutôt harmonieuse, les hanches et les épaules au même niveau mais votre taille n’est pas marquée ? La morphologie qui est souvent associée aux mannequins. Nous vous conseillons de choisir de mettre en valeur une partie de votre corps : soit votre poitrine, soit vos hanches avec des robes fluides et évasées. (Et enfin) La morphologie en O – aussi appelée ovale : Vous avez des rondeurs, une poitrine généreuse, une taille peu marquée et les hanches dans le même alignement que vos hanches. Nous vous conseillons de privilégier les robes droites ou tuniques aériennes, aux motifs légers et discrets, qui allongeront et mettront votre silhouette en valeur..

Chez les hommes il existe, aussi, 5 types de morphologies

La morphologie en A – aussi appelée triangle : Une morphologie qui est très courante chez les hommes avec une taille et des hanches un peu plus importantes que le buste. Nous vous conseillons de mettre l’accent sur le haut de votre tenue avec des t-shirts ou pulls à col rond, et des couleurs tel que le bleu marine ou le gris. La morphologie en H – aussi appelée rectangle : La largeur de vos épaules est identique à celle de vos hanches. Généralement, les hommes ayant cette morphologie sont grands et minces. Ce qui peut être un défi pour trouver son style. Privilégier des coupes ajustées, des motifs horizontaux et surtout pas verticaux, et jouez avec les superpositions pour donner un effet de volume. La morphologie en trapèze : Vous avez les épaules légèrement plus larges que vos hanches. C’est la morphologie la plus courante, et c’est pour cette raison qu’il vous sera plus simple de trouver des vêtements faits pour vous dans les rayons des magasins. Les chemises à carreaux ou les t-shirts à rayures verticales sont faits pour vous. La morphologie en V – aussi appelée triangle inversé : Vous êtes sportifs et vos épaules sont particulièrement développées par rapport à vos hanches. Des matières élastiques sans être trop moulantes, comme les polos ou les t-shirt col V, sont parfaites pour votre carrure, les chemises type slim-fit (ajustées) qui mettrons vos épaules en valeur. La morphologie en O – aussi appelée ovale : Vous avez le ventre et le bas du torse plus large que vos hanches et vos épaules. Votre but sera donc de trouver des vêtements pour amincir et équilibrer votre silhouette. Optez alors pour la simplicité ! Des vêtements pas trop serrés, mais surtout pas trop large car cela donnera l’impression inverse du but recherché. Des tissus légers et des coupes ajustées si possible.

Mais n’oubliez pas que, peu importe votre corps, le principal est quand même que vous vous sentiez bien dans vos vêtements, et dans vos baskets !