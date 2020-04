Les FabLabs d'Occitanie aident nos héros du quotidien

Par ce que nos soignants ont besoins de protections, les Fab Labs d'Occitanie et les particuliers qui ont une imprimante 3D sont eux aussi 100% solidaires et fabriquent des visières de protections.

L'idée a germée dans de nombreuses têtes, notamment dans celles des possesseurs d'imprimante 3D : Pourquoi ne pas utiliser notre matériel pour fournir des visières de protections au personnel soignant ?

C'est dans cet esprit qu'une youtubeuse @Heliox_Lab accompagnée de confrères, collègues et contacts ont lancés une plateforme web Covid3d.fr sur laquelle les personnels qui ont besoin de protection peuvent se connecter pour laisser leurs "besoins" et les "makers", ceux qui peuvent fabriquer des visières de leur cotés peuvent répondre aux demandes grâce à leurs imprimantes 3D, le tout bénévolement et gratuitement !

Ainsi dans notre région Occitanie, RedLab, le réseau des FabLabs d'Occitanie s'est mis au travail depuis quelques semaines et invite tous les possesseurs d'imprimantes 3D à participer à ce mouvement de solidarité en s'appuyant sur la plateforme covid3d.fr

A Rabastens et Couffouleux dans le Tarn, des particuliers via l'association DigiTarn associée au FabLab de Graulhet, fabriquent eux aussi ces visières pour les personnels de santé locaux.

Vous pouvez vous aussi, participer à cette grande chaîne de fabrication avec votre imprimante 3d, mais si vous n'avez pas de matériel alors vous pouvez aussi faire des dons d'argent aux associations pour l'achat de fournitures du fil plastique pour les imprimantes et des feuilles de rhodoïd pour les visières, ou bien faire des dons de fourniture directement si vous êtes revendeur et que vous souhaitez aider ces associations.

Voici la liste des liens utiles pour fabriquer ou faire un don :

RedLab : le réseau des Fab Labs d'Occitanie

Digitarn : l'association Tarnaise de Fab Lab à Rabastens

Covid3d.fr : la plateforme pour fabriquer et mettre en relation les demandeurs et les makers

La vidéo d'@Heliox_Lab qui vous explique comment fabriquer simplement les visières.