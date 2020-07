Les gestes qui sauvent des vies

On enregistre chaque année près de 5 millions d’accidents domestiques. Il faut, et cela doit être un réflexe, appeler le 15. En attendant les secours, il faut connaitre et pratiquer les gestes qui sauvent. Dans la vie en bleu, chaque matin entre 9h00 et midi sur France Bleu Loire Océan, Cathy Kerzerho recevait Nicolas Bertet, vice-président de la Protection Civile de Loire Atlantique.

Les gestes qui sauvent : La Position Latérale de Sécurité Copier

Pour les brûlures, autour du barbecue par exemple, l’important c’est de mesurer la taille de la brûlure pour déterminer son degré de gravité. On oublie les remèdes de grand-mère, comme l’application de beurre et autres matières grasses… Pour soulager une brûlure de l’eau et rien d’autre !

Prudence autour du barbecue © Getty - Kittisak Jirasittichai EyeEm

En cas d'étouffement avec un aliment, là encore, vous devez réagir vite mais de manière appropriée. Nicolas Bertet, vice-président de la Protection Civile de Loire Atlantique.

Quoi faire quand on s'étouffe ? Copier

D’autres infos sur le site protection-civile44. Vous y trouverez également la liste et le contenu des premières formations de secourisme dispensées pour les particuliers ou en entreprise.

