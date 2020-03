François Tournay et docteur en pharmacie, spécialisé en aromathérapie. Il nous propose une façon très simple de booster son immunité et de se détendre grâce aux huiles essentielles et à la respiration différenciée.

Les huiles essentielles : nos alliées pour retrouver de la sérénité et booster notre immunité

François Tournay et docteur en pharmacie, spécialisé en aromathérapie et intervient régulièrement à l'antenne de France Bleu Lorraine pour répondre à vos questions. En cette période de confinement, il vous propose quelques huiles essentielles pour vous apporté bienfait et sérénité.

Démonstration en vidéo :

Cette recette est destinée aux adultes et pas aux enfants

Il vous faut des huiles essentielles de bonne qualité, du Laurier Noble (connu pour ses propriétés antivirales et qui permet aussi de reprendre confiance), et du Ravintsara (propriétés antivirales également et qui permet de mieux dormir).

Vous avez vos deux flacons devant vous, vous mettez dans la paume de votre main 1 à 3 gouttes de Ravintsara et 1 à 3 gouttes de Laurier Noble. Vous massez les mains, le poignets, les avant-bras. On peut utiliser ces huiles essentielles pures, c’est sans danger sur une personne adulte, ou mélangées à un peu d’huile végétale.

Une fois que l’huile essentielle est rentrée, vous allez pouvoir la respirer. Cette simple respiration, très lente, à des propriétés calmantes. Lorsque vous allez respirer les huiles essentielles de façon très lente vous allez inhaler (légèrement) des molécules aromatiques.

Pour avoir une grande respiration il faut vider les poumons, inspirer par le nez et souffler par la bouche. L’idéal et de faire ça 3 à 5 minutes. Vous allez en tirer un énorme bénéfice, les huiles essentielles vont jouer leur rôle immunitaire, calmant, et vous allez avoir un effet relaxant, une confiance qui va s’installer grâce à cette respiration.

Vous pouvez retrouver François Tournay sur son site internet www.francoistournay.fr