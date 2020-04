En ces Temps de Confinement, la Solidarité s'organise, chacun avec ses moyens et ses forces, Alors Direction Vercel dans le Doubs en Franche Comté.

Les INITIATIVES près de chez Vous et si nous regardions vers VERCEL-Villedieu-le-camp

Dans le Doubs, en son centre, à Vercel-Villedieu-le-Camp où un pain d’épice, une page d’histoire très courte, un pain d’épice fit autrefois les grandes heures de la foire du village, plus de 500 ans d’existence, elle fut la référence mais c’était autrefois,

Donc cette urgence sanitaire fait que La mairie en association avec le carrefour express, épicerie supermarché tenue par les Jeannin, 3 fois par semaine pour les personnes de plus de 70 ans et celles fragiles, reçoit les commandes d’articles de 1ères nécessités au téléphone donc à la mairie

Et l’employé communal passe dans cette enseigne récupérer les commandes et les livres chez chacun.

Donc les mardi, mercredi et vendredi,

Le matin, entre 9h et 11h, au téléphone on passe commande de ses besoins et

Cela concerne environ 200 personnes,

saluons également l’ADMR, l’aide à domicile en milieu rural du secteur qui travaille toujours aux côtés des personnes dont elle s’occupe le restant de l’année, malgré ces moments donc elle maintient l’aide à domicile, telle est sa vocation et ce sont près de 100 personnes visitées chaque jour dans les environs de Vercel, de petites communes où il ni à rien

Et ce genre d’entraide, de solidarité, d’aide à son prochain se répète un peu partout dans notre grande région, chacun est responsable et sait tendre la main s’il le faut,

Alors Chapeau bas à tous.

La Mairie de Vercel avec le supermarché du village est donc au service des plus fragiles et des plus de 70 ans avec des courses 3 fois par semaine.

Le numéro de la mairie est le 03 81 58 31 55