Les Initiatives Solidaires du Covid-19 en Franche Comté

Le confinement, j’adore surtout avec les propositions à foison des uns et des autres

Et elles sont nombreuses les propositions, sur les réseaux sociaux

Comme cette photo

Où l’on voit des animaux comme un chat, un chien et deux poules, celles qui pondent des œufs et d’abord qui les ont couvées,

Ces quatre jolies bêbêtes sont collées à la vitre de la maison,

Et se disent comme un seul animal

« Tu vois, je te les dit, ils sont punis »

Une jolie façon de nous rappeler qu’il faut respecter le confinement

Avec cette phrase qui résonne toujours en MOI,

Celle d’Odile de Rougemont : « si on prenait notre bien-être en Urgence ».

On est tous pareils et égaux devant ce moment et on confine et on profite toujours via les réseaux sociaux

Facebook s’est relancé, ça marche fort.

Oui, On profite des interprétations des artistes les plus connus et celles de Mr tout le monde,

On chante, on joue, on essaie de distraire et de divertir.

Il y a aussi les chefs de cuisine, les restaurateurs qui nous insufflent des idées nouvelles pour cuisiner simples et différemment à la maison,

Je pense à Patrick Franchini du moulin des Ecorces à Dole,

Sur son facebook, vous tapez « au bistrot des écorces »,

Et vous voyez Patrick, bonhomme, nous livrer la recette d’une tarte aux pommes, sa recette, classique mais tellement bonne, la tarte.

au moulin des écorces DOLE © Radio France

Ou plus solidaire encore

En soulignant et même surlignant

Prenons soin des soignants:

Nous avons contribué modestement au moral du personnel soignant des urgences de Dole, en offrant des burgers comtois maison, meringues et autres mendiants chocolats...

Ce sont des commerçants artisans de Dole et son secteur qui ont eu ce geste généreux.

Dole Solidaire, Artisans Commerçants © Radio France

E j’aime ce proverbe africain qui dit :

« Si tu veux aller vite, marche seul,

Mais si tu veux aller loin marchons ensemble ».

Ou encore : « rêver seul ne reste qu’un rêve.

Rêver ensemble devient réalité ».

C’est du John Lennon dans le texte ?

« Imagine qu'il n'y a aucun Paradis, C'est facile si tu essaies,

Aucun enfer en-dessous de nous, Au-dessus de nous, seulement le ciel, Imagine tous les gens, Vivant pour aujourd'hui... » L’année 1971. John Lennon.

Et rappel

Le combat continue pour les couturières solidaires de toute la France et plus que jamais ! L’Académie de médecine reconnaissant l'utilité du masque en tissu !

Et les demandes sont malheureusement encore nombreuses…

C’est l’animatrice Marie-Ange de FB Besançon.

Et le sport dans tout ça ?

Justement profitez de vos regards portés sur les écrans, télé, téléphone et tablette pour

Bouger, c’est excellent pour le bien-être physique et donc mental, Par exemple

Sur une chaise, donc assis, je me lève une dizaine de fois et bien sûr je me rassoie

Ou encore levez-vous et montez sur la pointe des pieds,

Ou encore faites le moulin avec vos bras

L’un après l’autre, on tourne, on ventile, ça change l’air

Bref en ces temps extra-ordinaires

Allons dans le sens du vent, tous dans la même direction

Et le monde ne s’en portera que mieux.