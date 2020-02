Les maisons médicales de garde à Paris, comment ça marche?

A l'occasion de la dernière séance de la mandature ce lundi, le Conseil de Paris doit voter la création de trois nouvelles maisons médicales de garde (MMG) à Paris. Il en existe déjà six dans la capitale. Elles sont là pour désengorger les urgences. Quel est leur fonctionnement?

Paris, France

Le Conseil de Paris doit voter ce lundi, à l'occasion de la dernière assemblée de la mandature, la création de trois nouvelles maisons médicales de garde (MMG) dans la capitale, dans les 16e, 20e, et 11e arrondissements. Il en existe déjà six à Paris, dans plusieurs quartiers.

Ces maisons sont des permanences médicales ouvertes tard le soir, le weekend, ou pendant les vacances, pour traiter les urgences relatives, quand la majorité des cabinets de médecine générale est fermée dans la capitale. Tout le monde peut y être soigné : nourrisson, enfant, adulte, personne âgée. Pas besoin de prendre rendez-vous : il suffit de regarder sur internet la liste des maisons médicales de garde à Paris, pour trouver celle à côté de chez vous. ou bien d'appeler le 15 pour qu'il vous renseigne.

"Ça m'a beaucoup rendu service"

Magali a eu recours à une MMG il y a peu : "Mon fils était malade un soir, et c'était pendant les vacances de Noël. Il n'y avait pas de cabinets encore ouverts et c'était une urgence relative, je ne pouvais pas aller aux vraies urgences pour cela". La maman appelle donc le 15, qui l'oriente vers la maison médicale de garde la plus proche de chez elle.

C'était très rapide. Une fois là bas, le médecin a ausculté mon fils, nous n'avons même pas attendu. Il nous a donné une ordonnance et nous avons pu aller à la pharmacie de garde. Ça m'a beaucoup rendu service parce que le lendemain, je n'aurais même pas été sûre de trouver un cabinet ouvert à Noël.

Il faut vous rendre sur place

Les médecins, deux à quatre dans chaque maison, ne font pas de visite à domicile. Il faut vous déplacer. Sur place, cela se passe comme dans un cabinet classique. "En moyenne, il y a entre 30 minutes et une heure d'attente, grand maximum", note le docteur Dominique Monchicourt, médecin généraliste dans le 6e arrondissement, et qui officie souvent dans ces maisons, le weekend.

Ces structures sont faites pour "désengorger les urgences" insiste le praticien.

Ça permet d'éviter qu'aillent aux urgences beaucoup de patients avec des bronchites, des sinusites, des douleurs abdominales simples, et qui n'ont pas besoin d'un urgentiste et d'un plateau technique. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de monde qui va à l'hôpital pour ces pathologies-là.

Chaque année, les maisons médicales de garde accueillent 20 à 30 000 patients. "Encore trop peu", regrette le docteur Monchicourt, qui aimerait que les Parisiens connaissent ces maisons.