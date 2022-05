Les maux de dos , la croissance trop rapide , comment éviter les scolioses pendant la croissance

L’ostéopathie est basée sur des manipulations osseuses ou musculaires.

Cette technique est apparue au XIXe siècle aux Etats- Unis. Son fondateur, le Dr Andrew Taylor Still, partait du principe que le bien-être du corps humain est lié au bon fonctionnement de son appareil locomoteur (squelette, articulations, muscles, tendons, nerfs).

En effet, toutes les parties du corps étant reliées entre elles par l'intermédiaire des tissus organiques qui le composent, le corps constitue une unité fonctionnelle indissociable. Dès qu'une structure du corps présente une perturbation dans son fonctionnement, cela retentit sur le fonctionnement de structures situées à distance par le biais de ces corrélations tissulaires.

la manipulation douce pour combattre les problèmes de dos © Radio France - Luc Carrascosa

L'ostéopathie est une pratique exclusivement manuelle qui lève en particulier les blocages articulaires du corps pour lui permettre de mieux fonctionner.

Elle agit à distance à partir du système musculosquelettique sur les principaux organes du corps humain en utilisant des techniques de pression, d’élongation ou de torsion.

Les meilleurs résultats sont obtenus sur les problèmes dits « fonctionnels », c’est-à-dire les douleurs dont on ne trouve pas la cause, mais qui gênent parfois depuis très longtemps la vie quotidienne : douleurs vertébrales, costales et articulaires, tendinites, douleurs et traumatismes musculaires, maux de tête, migraines et vertiges…