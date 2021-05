Pont de l'Ascension : de la pluie en Alsace et ça va durer!

Week-end de l'Ascension, réouverture des terrasses mercredi 19 mai... Le temps maussade qui s'installe en Alsace risque de faire des déçus. Selon les prévisions de Christophe Mertz, météorologue indépendant spécialiste de l'Alsace, il faudra patienter encore deux semaines soit aux alentours du 25 mai avant que les beaux jours ne reviennent.

"C'est un flux d'ouest d'origine maritime qui nous apporte des perturbations et de l'humidité. Les tendances actuelles c'est que ces conditions durent jusqu'à la fin du mois de mai, avec des averses. Il n'y a pas de période de grand beau temps prévue à moyen et long terme", explique le spécialiste à France Bleu Alsace.

Le mois de mai : le plus pluvieux en Alsace

Une nouvelle qui fatigue Raul, lycéen à Strasbourg. La pluie le prive du peu d'activités qui lui restaient pour se divertir en dehors des cours. "Avant on pouvait jouer au foot, faire des balades. Là on est condamné à rester chez nous, sans vraiment pouvoir inviter des amis à cause des restrictions sanitaires. C'est déprimant, on s'ennuie".

Il n'est pas le seul dans les rues de Strasbourg à attendre le retour du soleil. Le souvenir du beau temps qui a duré tout au long du premier confinement l'année dernière est encore dans toute les têtes. Mais Christophe Mertz tient à rappeler que c'était une exception. "On a eu un printemps extrêmement sec en 2020 avec un mois d'avril très ensoleillé. La météo actuelle n'est en fait pas surprenante. Le mois de mai est très humide en Alsace. C'est le plus pluvieux de l'année".

Une bonne nouvelle pour cet été

"La terre a besoin d'eau et les beaux jours reviendront. Il faut l'accepter". Sous son parapluie, René relativise, sourire aux lèvres. Certes il a dû ranger son barbecue après en avoir profité ce weekend, mais ça ne le dérange pas tant que ça. "Ce n'est pas une religion. On le ressortira à la prochaine occasion".

La météo pluvieuse tout au long du mois de mai est même plutôt une bonne nouvelle selon Christophe Mertz. "On a eu des déficits hydrologiques assez récurrents ces dernières années avec des épisodes de sécheresse. Donc ce mois de mai très humide ne pourra être que bénéfique pour les réserves en eau, la végétation et l'agriculture".

