Les passionnés des voitures de collection à l'assaut du Ballon d'Alsace

La cinquième édition de la Montée Historique Internationale du Ballon d'Alsace se tient jusqu'au samedi 14 août. 135 voitures de collection participent à l'événement organisé à la station de la Gentiane, une course de près de dix kilomètres qui partira samedi matin à partir de 7h30.

Après l'annulation de la montée du Ballon d'Alsace l'année dernière à cause du Covid-19, les passionnés de voitures de collection sont heureux de se retrouver du 12 au 14 août à la station Gentiane, au sommet du Ballon.

135 voitures sur le départ

135 voitures participent à la course de 10,5 kilomètres. Le public peut venir admirer les voitures de près ce vendredi. Le départ des pilotes est prévu ce samedi 14 août à partir de 7h30 avec deux zones réservées aux spectateurs. Le port du masque et le pass sanitaire sont obligatoire pour y accéder. L'accès se fait uniquement par Lepuix et le sommet du Ballon. L'achats des billets se fait sur place avec une entrée payante de 7 euros.

« La Mecque des montées historiques »

Gérard, 76 ans, pilote une Ford Escort Mk2 RS2000 jaune et bleue, un modèle qui a plus de 45 ans. Il n'aurait raté ce rendez-vous pour rien au monde, même s'il a dû parcourir près de 1 000 kilomètres depuis la Bretagne : « C'est capital, j'en rêve depuis plusieurs mois. Ici c'est la Mecque des montées historiques, il n'y a pas mieux en France c'est sûr. »

Gérard est venu avec sa Ford Escort Mk2 RS2000, un modèle de 45 ans. © Radio France - Thomas Berthol

Un hobby qui prend beaucoup de place

Passionné par l'automobile, Guy, 65 ans, a fait aussi plusieurs kilomètres pour venir depuis la région de Liège avec sa BMW blanche de 35 ans. Il a six voitures chez lui. Un hobby qui prend beaucoup de place : « J'ai une voiture dans un garage de location, j'ai un abri de jardin et une terrasse encombrés, mais je m'en fous je suis tout seul il n'y a que moi que ça regarde. »

Guy est amoureux de mécanique, il a six voitures de collection chez lui. © Radio France - Thomas Berthol

Un rêve d'adolescent

A 17 ans, Jean-Yves venait voir les courses de rallye avec ses copains. A 67 ans, il a réalisé son rêve, s'acheter une Talbot Sunbeam, moteur Lotus, des années 80.

Jean-Yves fait partie d'un club de vieilles voitures. © Radio France - Thomas Berthol

Avant sa retraite, il travaillait dans un garage et il a suivi des pilotes de rallye en tant qu'assistant.