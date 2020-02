Et si on se mettait aux peintures naturelles, aux peintures écologiques ? Ont-elles un véritable intérêt ou est-ce un nouveau marché pour les industriels ?

Les peintures écologiques et naturelles ont la côte

Bretagne, France

La peinture bio est-elle d'aussi bonne qualité qu'une peinture classique ? La peinture naturelle est-elle sans danger pour la santé ? La peinture écologique contient-elle des pigments chimiques ? Est-elle plus chère que la peinture traditionnelle ? Est-elle facile à utiliser ? Mate, brillante ou satinée, la trouve-t-on dans toutes les finitions et laquelle choisir selon la pièce ou les matériaux que l’on souhaite peindre ?Quelle finition de peinture choisir ? Peut-on la fabriquer soi-même ? Nos experts répondent à toutes vos questions.

Recette naturelle : la peinture PATATE pour 20 m2

- 400 gr de Pomme de Terre

- 500 gr de blanc de Meudon

- 60 gr de pigments

- 20 cl d'eau

Préparer une purée avec les P de T et écraser avec 1 litre de lait, délayer le blanc de Meudon avec les 20 cl d'eau , ajouter les pigments et mixer, conserver 5 jours au frigo et c'est prêt !

https://www.facebook.com/RESSOURCERIE.QUIMPER/?ref=aymt_homepage_panel

www.la-maison-du-peintre.fr