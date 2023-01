Les pervers narcissiques : des personnalités toxiques à fuir

Qu'est ce qu'un pervers narcissique ?

La perversion narcissique est avant tout un trouble de la personnalité.

Les pervers narcissiques sont des personnes qui ont absolument besoin d'exister aux yeux des autres et qui sont prêtes à tout pour cela. Dans la mesure où ce sont des personnes qui manquent d'empathie, elles peuvent écraser ou manipuler pour pouvoir arriver à être aimées d'autrui.

Mais, souligne Ysabelle Delmas," pour pouvoir être aimé d'autrui, il faut d'abord s'aimer soi même, ce qui n'est pas souvent le cas, même si ça n'a pas l'air, des pervers narcissiques."

Comment reconnaître un pervers narcissique ?

Ces personnes ont toujours l'impression d'être supérieures à tout le monde. Elles ont toujours raison, et ont besoin d'être admirées. Elles vont faire semblant d'être sympathiques à l'extérieur et vont être dans un manque d'empathie totale à l'intérieur (du couple). Ces personnes rejettent toujours la faute sur l'autre, vous font douter de vous. Peu à peu vous allez redouter ses réactions, ses bouderies, sa susceptibilité ou encore ses colères soudaines ou son indifférence.

Un pervers narcissique souffle le chaud et le froid.

C'est un trouble infiniment bien caché. Les pervers narcissiques jouent très bien la comédie.

Les origines de cette perversion

Est ce qu'un pervers narcissique peut guérir ?

On parle d'un trouble de la personnalité, d'un dysfonctionnement. Pour Ysabelle Delmas "c'est comme un dysfonctionnement cérébral".

La plupart du temps, l'origine de cette façon d'être est à chercher dans la construction dans l'enfance.

"On observe beaucoup de similitudes dans l'enfance des des personnes qui ont un trouble de la personnalité narcissique." On retrouve le plus souvent des parents, un cadre familial, complètement dysfonctionnel, avec des parents qui n'ont pas eu d'équilibre dans l'éducation.

Soit l'enfant a été mis sur un piédestal, soit ils a été mal aimé, ignoré, mis de côté.

Si il a été mis sur un piédestal, l'enfant a pensé qu'il était exceptionnel. Il n'a pas pu accepter et gérer ses émotions et en l'occurrence ses frustrations. Et donc, par conséquent, il a mis en place, pour ne pas avoir de frustration, des techniques de manipulation dès l'enfance. On lui a ainsi passé tout et n'importe quoi.

Si l'enfant a, au contraire, été ignoré, il s'est rendu compte qu'il était ignoré, qu'il était une petite chose qui n'avait pas de valeur aux yeux des adultes référents. Dans ce cas là il aura développé une colère au sein de la famille. Et pour ne pas souffrir, aura développé une ignorance des émotions d'autrui. Si il n'a pas eu déjà dès l'enfance, un manque d'empathie.

Un pervers narcissique peut-il guérir ?

NON. Catégoriquement non. "Quand on est dans la perversion narcissique, effectivement, on ne revient pas sur soi. On ne se remet pas en question. Tout est de la faute de l'autre.

Ne pensez pas que vous pourrez aider un(e) pervers(e) narcissique. De toute façon, on ne change personne. C'est la personne qui désire changer qui va se changer elle même. Ce n'est pas la peine de chercher midi à quatorze heures".

La seule option c'est la fuite."

Merci à Ysabelle Delmas, psychanalyste et hypnothérapeute.

Pour en savoir plus, conseil lecture : "Tant pis pour l'amour" * ; une bande dessinée de Sophie Lambda.

Et l'AVMPN, l'association d'* Aide aux Victimes de Manipulateurs Pervers Narcissiques.

Pour écouter l'intégralité de l'émission sur le sujet :