Les problèmes du sommeil durant le confinement!

Ce confinement est un stress pour un grand nombre d’entre nous. Comment gérer cette période de confinement pour ne pas en sortir complètement « désynchronisé » dans nos rythmes biologiques, insomniaque voire dépressif ? Pour en parler et nous offrir des pistes , Isabelle Wagner a invité dans La Vie en Bleu, le Docteur Marc Sapène Pneumologue à la Clinique Bel-Air à Bordeaux, Pôle Exploration Apnée Sommeil, et President d'Alliance Apnées du sommeil. Il répond à toutes vos questions sur France Bleu Gironde et France bleu Périgord.

Confinement et horloge biologique

La journée , pour certains d'entre nous il peut y avoir une grande fatigue mais au moment de se coucher il n'y a pas nécessairement une grande faculté à s'endormir , au contraire. Si on a du mal à tomber dans les bras de Morphée, c’est pour plusieurs raisons. La première en cette période de confinement: ne pas avoir de rythme régulier. Le Pneumologue Marc Sapène explique pourquoi confinement et sommeil ne font pas toujours bon ménage.

"Le confinement change nos vies, et changer nos vies c'est changer notre sommeil" Marc Sapène Pneumologue

Le sommeil perturbé

Sommeil et immunité

Si les fonctions du sommeil sont encore mal comprises, dormir serait essentiel à l'efficacité du système immunitaire et protègerait l'homme des infections. De nombreuses recherches effectuées sur le sommeil ont confirmé le rôle du sommeil comme élément régulateur et réparateur. C’est lorsqu’on dort que nos défenses immunitaires se façonnent, que notre peau se régénère, que des processus biochimiques de réparations se mettent en place. Dans La Vie en Bleu, au micro d'Isabelle Wagner le Docteur Marc Sapène regrette que le sommeil soit le grand oublié de cette crise et de la santé plus généralement.

"Le sommeil c'est un déterminant absolument majeur de la santé. Il y a un lien notre sommeil et immunité" Pneumologue Marc Sapène

Insomnies

La sieste de 20 minutes...un allié de taille!

En France, la sieste reste encore un symbole de paresse. Pourtant, ses effets bénéfiques sur la santé sont établis: ceux qui la pratiquent ont, par exemple, moins d'accidents cardiovasculaires que la moyenne. Ils sont aussi plus en forme et plus productifs dans leurs activités. Au Japon, certaines entreprises ont d'ailleurs installé des salles dédiées à cet usage pour leurs salariés. Attention , précise le Docteur Marc Sapène, l'idéal est de ne pas dépasser 20 minutes de sieste.

"Je suis appareillée pour des apnées du sommeil, mais je m'autorise une sieste. Dois-je continuer à faire la sieste?" Marie de Frontenac en Gironde

Kanopée, une application bordelaise pour limiter les troubles du sommeil

Le CHU de Bordeaux vient de mettre au point un outil pour évaluer votre niveau de stress et ses conséquences, problèmes de sommeil et comportements addictifs : l'application Kanopée à télécharger gratuitement sur votre smartphone. Kanopée est une application proposant un repérage clinique et des conseils par un compagnon virtuel pour limiter les problèmes de sommeil et les comportements addictifs liés à la crise du Covid-19.