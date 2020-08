Les randonnées de l'été dans la Loire : Escapade en Forez méridional

France Bleu Saint-Étienne Loire vous emmène en balade tout l'été sur les plus beaux sentiers Ligérien

Aujourd’hui, nous vous emmenons dans le sud des Monts du Forez avec une rando très facile de 4 km – soit environ 1h20 de balade !

Le nom de notre balade du jour : escapade en Forez méridional !

On va découvrir de belles pinèdes et un plan d’eau.

Pour ne pas se perdre, on suit pour cette balade un balisage jaune.

Rendez vous au départ du village de Leignecq, au sud de Saint-Bonnet-le-Château. Vous pourrez vous y rendre en voiture depuis Saint-Etienne, il faut compter 50 minutes de trajet en passant par le Pertuiset et St-Maurice-en-Gourgois.

leriecq

*On découvre d’abord le village perché et fortifié de Leignecq. Le circuit monte à une table d’orientation avec vue sur tout le plateau du Forez méridional, avec ses nombreuses forêts de pins sylvestres et d’autres villages perchés, comme celui de Montarcher…

*On descend ensuite à travers bois jusqu’à un plan d’eau : le plan d’eau de Reffiecq.

Découverte d'un four à Poix

On longe le lac par la droite où l’on trouve une mystérieuse construction ronde en pierres, en partie enterrée dans le sol.

Il s’agit d’un four à poix. Ce four permettait de fabriquer la poix, une matière collante et visqueuse.

Cette matière collante et visqueuse a servi, notamment, pour fabriquer les rambertes qui navigait par le passé sur la Loire…

Les fours à poix étaient très nombreux jusqu’au début du 19ème siècle autour de Leignecq

Le descriptif complet de la balade

Vous pourrez le retrouver dans un guide de rando, un topoguide® qui s’appelle « les Monts du Forez, entre villages et Hautes-Chaumes». Il présente au total 21 circuits de promenade et de randonnée de quelques heures, comme notre balade du jour. A l'intérieur, plusieurs parcours de rando itinérante sur plusieurs jours vous permettant d'utiliser un itinéraire de Grande Randonnée, le GR3, et sa variante.

Ce topo est en vente dans les offices de tourisme, en librairie et auprès de notre comité.