Les randonnées de l'été dans la Loire : La boucle verte

France Bleu Saint-Étienne Loire vous emmène en balade tout l'été sur les plus beaux sentiers Ligérien

La boucle verte

On se balade sur la Boucle verte de Saint-Etienne. Aujourd’hui, nous vous proposons de faire ensemble l’un des 6 tronçons de la Boucle verte.

La Boucle verte est un circuit balisé en jaune qui fait le tour de la ville de Saint-Etienne en 30 km.

Le tronçon du jour est le plus petit : il s’agit d’une petite balade de 4,5 km – soit 1h30 !

On va découvrir une toute nouvelle voie verte qui vient d’être joliment aménagée au nord-est de la ville, entre le quartier du Soleil et le stade Geoffroy Guichard.

Le parcours

Il s’étend sur un peu plus de 2 km de cheminement sécurisé réservé aux marcheurs, rollers et cyclistes. Petit bonus pour les marcheurs : la ville a doublé certaines parties de la voie verte pour les piétons avec un revêtement souple, sans goudron…

Le petit plus: Cette voie verte est aménagée sur l’emprise d’une ligne de chemin de fer historique….

Il s’agit de la première ligne d’Europe Continentale !

Elle remonte à 1827 et des chevaux y tractaient des wagons chargés de Charbon entre Saint-Etienne et Andrézieux…

En fin de balade, avant de rejoindre le quartier de la Terrasse, on emprunte un sentier et une passerelle installée dans le petit bois de Grouchy : c’est un joli petit poumon vert au cœur de la ville.

Le départ du tronçon

le départ est situé au Soleil, depuis l’église du Soleil et la place Garibaldi. Je vous conseille de vous y rendre avec la nouvelle ligne T3 du tram. Un arrêt est situé au Soleil, tout près de la place Garibaldi.

Et pour l’arrivée de la balade, à La Terrasse, on retrouve de nouveau les lignes de tram : la T1 et la T3. C’est pratique pour rentrer chez soi après la balade !

Vous pouvez télécharger gratuitement une randofiche numérique. Vous trouverez notamment une collection de 6 randofiches numériques pour faire le tour complet de la Boucle verte…