Les randonnées de l'été dans la Loire, le circuit des Servajeans

France Bleu Saint-Étienne Loire et le comité de randonnée pédestre de la Loire vous emmène en balade tout l'été sur les plus beaux sentiers Ligériens

Des idées de rando à la pelle, c'est ce que nous vous proposons tout au long de la saison estivale avec Frédéric Béal. Découvrez ou redécouvrez les plus beaux sentiers Ligériens tous les week-end sur France Bleu

le circuit des Servajeans

On vous propose aujourd'hui une escapade dans le Roannais, plus précisément au départ du village de Caractère d’Ambierle, dans la Côte Roannaise ! On est seulement à quelques kilomètres de Roanne. La rando du jour est une randonnée de trois heures et d'environ 11 km à faire. Elle comprend une montée de 300 m de dénivelée

Des trésors à découvrir

Cette randonnée nous emmène au dessus d’Ambierle, et vous pourrez ainsi admirer le toit bien particulier d’un des bâtiments du village.

Il s’agit d’un toit avec des tuiles de plusieurs couleurs, un style de toit que l’on trouve en Bourgogne. Cette toiture de tuiles polychromes vernissés appartient à l’église du prieuré d’Ambierle.

Cette église, de style gothique, est magnifique. Sa construction remonte au XVème siècle et elle renferme de magnifiques vitraux et des éléments de mobiliers qui datent de cette époque !

En plus du Prieuré, le village d’Ambierle compte aussi 2 autres trésors à découvrir :

- le Restaurant gastronomique le Prieuré qui compte 1 étoile au guide Michelin

- le Musée Alice Taverne consacré aux Arts et traditions populaires

La rando fiche à télécharger

Vous pouvez télécharger gratuitement une randofiche numérique sur le site ffrando.fr. Vous trouverez notamment une collection de 9 randofiches numériques de balade au départ de villages de caractère du département.