Les randonnées de l'été dans la Loire : Le Mont Joly

Aujourd'hui, nous vous emmenons dans les Monts du Beaujolais, tout en restant dans le département de la Loire. Direction : le Pays de Charlieu Belmont-de-la-Loire, situé au Nord-Est de notre département.

Le circuit du Mont Joly

Il faut compter de Roanne moins d’une heure de voiture pour nous rendre au départ de la rando : le village de Belleroche. Nous allons faire un circuit facile de 9 km, soit 3 heures. Le circuit est balisé en jaune avec le numéro 3. Cette rando s’appelle le circuit du Mont Joly et est au départ du village de Belleroche.

Le circuit

C’est un circuit agréable, à moitié en campagne et à moitié dans les bois.

Côté campagne, on découvre :

-le village de Belleroche tranquillement niché dans un vallon

- une curiosité locale : des murs en pierre sèche qui servent toujours à délimiter les prairies

- dans ces prairies, comme nous ne sommes pas bien loin du charolais, on peut voir des troupeaux de vaches blanches, les célèbres charolaises !

Côté Bois, on trouve :

-le Mont Joly : ce petit sommet se mérite : il est situé à 743 m d’altitude. Pour le rejoindre depuis le vallon de Belleroche, il faut gravir une montée de 200 m de dénivelé.

-des points de vue : on surplombe, côté Rhône, la Haute-Vallée de l’Azergue et en particulier le village de Poule-les-Echarmeaux et le col des Echarmeaux situé tout près.

-une ligne de crête : Du Mont Joly, on bifurque à droite en suivant une ligne de crête où passe également un sentier de Grande Randonnée balisé en blanc et rouge, le GR 7.

Ce GR7 traverse la France des Vosges au NE jusqu’au Pyrénées au sud Ouest ! Il suit la ligne de partage des eaux entre l’Océan Atlantique et la mer Méditerranée.

Ce circuit est présenté dans un topoguide qui s’appelle Le Pays de Charlieu-Belmont à pied. Ce petit livre est en vente dans les offices de tourisme et les librairies. On peut aussi l’acheter en ligne sur le site ffrando-loire.fr.

Au total, 32 circuits sont présentés et détaillés dans ce topoguide.