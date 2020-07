Les randonnées de l'été dans la Loire, Saint Paul et son Méandre

France Bleu Saint-Étienne Loire et le comité de randonnée pédestre de la Loire vous emmène en balade tout l'été sur les plus beaux sentiers Ligériens

Saint Paul et son Méandre

On se balade aujourd’hui à Saint-Paul-en-Cornillon. On est sur les bords de Loire, tout au sud du département de la Loire, à la limite avec la Haute-Loire.

On se gare dans le secteur des 9 ponts, à l’entrée du bourg de Saint-Paul.

La commune de St-Paul en Cornillon est composée de 2 bourgs : St-Paul en bord de Loire et Cornillon avec son château construit sur un éperon rocheux.

La balade du jour, c’est St-Paul en bord de Loire. Donc, c’est presque tout plat et la balade ne fait que 3 km ! On peut donc boucler le circuit en 1 heure tranquille.

En fait on va suivre une partie du méandre creusé ici par la Loire. Cette balade s’appelle Saint-Paul et son méandre et elle est balisée en jaune.

On a tout un passage juste en bord de fleuve très sympa. On gagne ensuite le bourg de Saint-Paul avant de redescendre en bord de Loire.

Une balade en pleine nature

Dans cette balade, j’ai un petit coup de cœur pour le parc que l’on traverse juste avant de revenir en bord de Loire. On traverse le verger de la commune, avec des arbres fruitiers, mais aussi des jardins, une mare, des espaces avec des herbes folles, des plantes aromatiques.

Bref, un endroit agréable pour les plantes et les petites bêtes, mais aussi pour nous les hommes !

Vous trouverez toutes les infos utiles dans un topoguide® qui s’appelle « St-Etienne Métropole à pied » et qui présente 35 circuits de promenade et de randonnée autour de Saint-Etienne. Ce topo en vente dans les offices de tourisme, en librairies, et auprès de notre comité départemental de la randonnée pédestre.