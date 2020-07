Les randonnées de l'été dans le Pilat, le sentier des Crêts

France Bleu Saint-Étienne Loire vous emmène en balade tout l'été sur les plus beaux sentiers du Pilat

Des idées de randonnée à foison, c'est ce que nous vous proposons tout au long de la saison estivale avec Florence Costé du parc naturel régional du Pilat! Découvrez ou redécouvrez les plus beaux sentiers du massif tous les week-end sur France Bleu

Sentier emblématique du Pilat, le Sentier des Crêts est une balade incontournable du territoire.

Tout le long du chemin on découvre de magnifiques panoramas sur les Alpes, le Massif Central et la vallée du Rhône.

Correspondant à la partie sommitale du massif du Pilat, à une altitude variant de 800 à 1432 mètres (point culminant du Pilat au crêt de la Perdrix), le site des crêts s'étend sur environ 6000 hectares et comprend plusieurs types de milieux naturels dont certains sont d’intérêt européen: Forêts de résineux (sapinières essentiellement), hêtraies, landes d'altitude, prairies de montagne, zones humides. Cette diversité de milieux couplée à une qualité paysagère du site et des vues panoramiques offertes aux nombreux visiteurs qui fréquentent ce secteur, ont conduit le Parc du Pilat à classer les Crêts en Site Écologique Prioritaire pour la préservation et la gestion des milieux naturels de son territoire.

Départ et Arrivée au Col de l'Oeillon

Du parking du Collet de l'Oeillon, il faut suivre la route qui monte au Crêt de Botte, coiffé de sa tour militaire blanche. A son extrémité, continuer par une sente qui s'abaisse sous un chirat et mène à travers la lande au Col de Botte.

Repartir à gauche en direction du pylône métallique du Crêt du Rachat et redescendre sur le Col du Rachat.

Une sente conduit au Crêt de l'Etançon, situé sur l'amas chaotique des blocs de gneiss d'un chirat. En légère descente, vous rejoindrez ensuite le carrefour du Col de l'Etançon. Il faut ensuite continuer à gauche par la sente qui grimpe à la borne des Trois- Seigneurs et au chalet Bourguisan.

L'itinéraire s'enfonce ensuite dans la forêt. A la sortie d'une petite hêtraie, au moment de rejoindre un chemin, le sentier oblique à gauche pour rejoindre un peu plus loin une clairière. Vous devrez poursuivre en direction du chalet Bourguisan par un sentier sinueux dans une forêt basse. Au chalet, il faut prendre à gauche dans une lande rase et arriver aux crêts voisins de l'Arnica et de la Chèvre. Vous pourrez la vue sur le Crêt de La Perdrix, point culminant du massif, couronné de chirats. Une sente s'abaisse vers la forêt dans sa direction. La suivre jusqu'au crêt.

La table d'orientation du Crêt de la Perdrix

table d'orientation

Vous devez rejoindre la piste des Crêtes que l'on emprunte à droite et qui ramène au point de départ. La balade s'achève par une courte ascension au Crêt de l'OEillon (table d'orientation, émetteur de télévision), au choix, monter par la route ou emprunter le chemin caillouteux tout droit puis contourner l’antenne par la gauche.

Accès routiers

Accessible depuis le Col de l'OEillon que l'on atteint par la D63 au départ de Pélussin ou de La Croix de Chaubouret.