Les randonnées de l'été dans le Pilat, Sur les traces du sentier de Saint Jacques de Compostelle.

France Bleu Saint-Étienne Loire vous emmène en balade tout l'été sur les plus beaux sentiers du Pilat

On vous emmène cette semaine à Chavanay, non sur la via rhona très fréqeuntée à cette période de l'année

Nous partons aujourd'hui sur les traces du sentier de Saint Jacques de Compostelle, emboîter le pas des pèlerins dans un circuit en boucle qui emprunte un morceau de l’itinéraire Genève – le Puy

Le parcours

Le départ de ce circuit se passe dans le village de Chavanay, à la tour, il emprunte le saint jacques - GR 65 jusqu’à la chapelle du Calvaire -Vous allez découvrir un très beau panorama sur le Rhône

Ensuite vous traverserez les vignes, les hameaux la grande gorge, la petite gorge avant de redescendre sur la plaine du Rhône

Le parcours est long de 7,5 km Il vous faudra environ 2h30 pour le réaliser avec quelques difficultés