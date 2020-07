Les randonnées de l'été en Haute Loire

Le principe de ces randonnées est très simple: Une navette vous amène au point de départ d’un sentier de Grande Randonnée (GR). Ensuite, vous n’avez plus qu’à suivre l’itinéraire pour revenir jusqu’au Puy-en-Velay. Un itinéraire vous plait? Réservez votre place dans la navette Pour chaque itinéraire, vous avez le choix entre une étape à la journée ou une demi-étape, c'est à vous de choisir !

La randonnée du Mardi

Chaque semaine sur France Bleu Saint-Etienne Loire, nous vous faisons découvrir les randos proposées par le comité de Haute Loire de randonnée pédestre. Tous les Mardi, empruntez la voie de Cluny - Le Puy - GR 765 Est

Cette portion de la voie Jacquaire reliant la ville de Cluny à celle du Puy-en-Velay vous permettra de surplomber la Loire sur les hauteurs de Lavoûte-sur-Loire et de passer notamment par le village de Polignac et son imposante forteresse !

2 options s'offrent à vous: La journée complète pour les plus aguerris et les plus courageux, soit la demi journée

L'étape de Saint-Vincent au Puy-en-Velay

Distance : 19 km

Durée : env. 5h

La demi-étape de Rachat au Puy-en-Velay